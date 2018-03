Dadurch strahlt das Blumenfachgeschäft in der Gerhard-Rohlfs-Straße schon jetzt in vielen frühlingshaften Farben. Ausgefallene Dekoar­tikel finden sich darunter ebenso wie mit viel Liebe ausgewählte Accessoires und Feinkost. Ganz neu sind zum Beispiel die Gewürze im Reagenzglas, die nicht nur in der eigenen Küche gut aussehen, sondern sich auch zum Verschenken eignen. Ebenfalls zum ersten mal im Sortiment sind besondere Essige und Öle, wie zum Beispiel Walnuss- und Trüffelöl oder Cranberry Bal­samessig. Der Hauptdarsteller im Laden sind jedoch die Frühlingsblumen, die überall im Geschäft sprießen. Ob als Mitbringsel, Dankeschön oder einfach für einen selbst: Solo beziehungsweise als individueller Strauß gebunden bringen Ranunkeln, Tulpen und Co. die wärmer werdende Jahreszeit ins Wohnzimmer.

Ideen mit Blumen, Gerhard-Rohlfs-Straße 54C, 28757 Bremen. Telefon: 04 21 / 66 12 20.