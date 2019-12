Seitdem hält das Fachgeschäft dort ein vielfältiges Sortiment an Fleisch- und Wurstwaren bereit. Auf welche Tradition der Betrieb zurückblickt, zeigt sich auch im Arbeitsalltag: Mittlerweile kommen Kunden der zweiten Generation in das Geschäft und erzählen, dass sie bereits weit vor dem Jahr 1997, als Volker Safft den Laden von seinem Vater übernahm, ihr Fleisch in dem Familienbetrieb kauften.

Damit die Kunden ihm auch weiterhin treu bleiben, setzt der Fleischermeister auf Produkte aus kontrollierter Haltung, etwa von der Erzeugergemeinschaft Osnabrück, langjährige Erfahrung in der Verarbeitung sowie eine fachkundige Beratung. Kürzlich wurde die Fleischerei zum wiederholten Mal vom Magazin „Der Feinschmecker“ zu einem von Deutschlands besten Metzgern gekürt.

Die Besucher des Fachgeschäfts erwartet frisches Fleisch von Rind, Schwein und Geflügel sowie eine breite Auswahl an Wurst- und Aufschnittspezialitäten. Dazu gehören zum Beispiel traditionell hergestellter Kochschinken und Fleischsalate. Typisch bremische Gerichte, wie Grünkohl mit Pinkel, Knipp oder Kochwurst dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen. „Wir führen auch Artikel wie Parmaschinken, aber 90 Prozent unserer Produkte stammen aus eigener Herstellung“, erläutert Safft. Dieses gilt auch für die in Gläsern und Dosen verkauften Fertiggerichte, die laut dem Inhaber zunehmend nachgefragt werden. Sie ermöglichen es den Kunden, länger haltbare und schnell zubereitbare Produkte der Fleischerei auf Vorrat zu kaufen. Erhältlich sind unter anderem Kesselgulasch, Kalbsfrikassee und der norddeutsche Klassiker Labskaus.

Eine weitere Möglichkeit, die Kochkünste des Unternehmens kennenzulernen, bietet der Cateringservice für Firmen und Privatpersonen. Dazu kommt ein täglicher Mittagstisch mit wöchentlich wechselnden Menüs, bei dem typische Hausmannskost wie Eintöpfe, Braten oder Gänsekeulen zur Abholung bereitstehen.

Aber auch, wer das Fachgeschäft im Steintor oder die Zweigstelle in Schwachhausen noch nicht besucht hat, ist möglicherweise bereits in den Genuss der Fleischspezialitäten aus dem Hause Safft gekommen: Die Fleischerei beliefert verschiedene Restaurants und Kantinen mit ihren hauseigenen Produkten.

Zu den bevorstehenden Feiertagen nimmt das Team seit Monatsbeginn Vorbestellungen entgegen. Gefragt sind dabei nach Aussage von Safft traditionell die Edelstücke vom Rind, Schwein und Kalb, Rouladen, küchenfertige Braten sowie natürlich Zutaten für Fondue und Raclette – damit Weihnachten und Silvester auch kulinarisch zu einem besonderen Ereignis werden.

Die Fleischerei Karl Safft, Vor dem Steintor 135, hat montags bis freitags von

7 bis 18.30 Uhr sowie sonnabends von 6.30 bis 13.30 Uhr geöffnet. Weitere

Infos unter Telefon 0421 / 751 04.