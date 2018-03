Darunter zahlreiche internationale Spezialitäten und täglich Frisches aus der Region. Rund 50 Mitarbeiter kümmern sich um die Zufriedenheit der Kunden und sorgen dafür, dass auch besondere Wünsche erfüllt werden können. Zum Beispiel in der Blumenabteilung, in der unter anderem Sträuße und Präsentkörbe zu jedem Anlass bestellt werden können. Eine große Auswahl an Spezialitäten gibt es auch an der Wurst- und Käsetheke zu entdecken. Auf Wunsch können dort ebenfalls kalte Platten oder Fingerfood bestellt werden. Von der Geburtstagsfeier über das Meeting bis zur Großveranstaltung ist dabei für jeden Anlass das Passende dabei. Natürlich immer auf die individuellen Wünsche des Kunden zugeschnitten. Ein weiterer Service ist die Möglichkeit der Bargeldabhebung. Ab

einem Einkaufswert von 20 Euro können an den Kassen bis zu 200 Euro abgehoben werden. „Wir freuen uns auf Ihren Besuch“, so das Edeka Maaß Team.

Edeka Maaß, Stedinger Straße 65, 27809 Lemwerder. Telefon: 04 21 / 6 71 61 40