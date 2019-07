3500 junge Leute packten an einem Wochenende tatkräftig mit an und erneuerten Spielplätze, bauten Wanderwege und Bushaltestellen aus oder brachten sich anderweitig ein.

Die Landjugend pflegt einen guten Kontakt zum Präsidium des Landvolkverbands. „Der Austausch mit unserer Nachwuchsorganisation gibt uns frischen Input“, sagt Präsident Albert Schulte to Brinke. Jüngst klopfte er mit den Vizepräsidenten Jörn Ehlers und Holger Hennies sowie dem Jugendverband die Positionen zu der gemeinsamen EU-Agrarpolitik und insbesondere der Kommunikation ab.

Der Jugendverband setzt sich intensiv für die Bedürfnisse seiner Mitglieder ein. Außerdem ist er mit Kommunalpolitikern und anderen Verantwortlichen im Gespräch. Die Wohnungsnot in den Städten ist dabei ein aktuelles Thema. Es sei aber auch in kleineren Orten schwer, auf die Bedürfnisse junger Menschen angepasste Wohnungen zu finden, heißt es in einer Mitteilung des Landvolkverbands.

Einen Schwerpunkt sehen die Landjugendlichen derzeit bei der Vermittlung von Alltagskompetenzen. Dazu zählen sie unter anderem handwerkliche Fertigkeiten, den Überblick über die eigenen Finanzen sowie einen Wegweiser durch die vielfältigen Versicherungsangebote und Verträge beim Start in ein eigenständiges Leben.

Bei der Tarmstedter Ausstellung ist die Landjugend ebenfalls vertreten: Erstmals findet am Sonnabend ein Schlammfußball-Turnier statt. Beginn ist um 11 Uhr auf dem Sportgelände des TuS Tarmstedt. Der Gewinn von 1000 Euro kommt einem Projekt in Ghana zugute.

Am Montag, 15. Juli, lädt die Niedersächsische Landjugend zu einer Diskussionsrunde zum Thema „Fachkräftemangel in der Landwirtschaft“ ein. Die Runde kommt um 11 Uhr im Maschinenring auf dem Freigelände, Stand H2, zusammen.

Einblicke in die Landjugend gibt es im Internet unter www.nlj.de.