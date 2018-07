Nur den starken Individualisten im Team um Goalgetter Thomas Blümel (31 Tore) ist es zu verdanken, dass der Klassenerhalt schon frühzeitig in trockenen Tüchern war.

Ein viel zu kleiner Kader, großes Verletzungspech, Schichtarbeit und insbesondere kurzfristige Absagen, teilweise aus fadenscheinigen Gründen, kennzeichneten die abgelaufene Serie, was insbesondere für den langjährigen Mannschaftsverantwortlichen Matthias „Kanzler“ Schröder – selbst Mr. Zuverlässig in Person – sehr enttäuschend war.

Das soll sich in der kommenden Serie 2018/19 bei den BSV/NTV-„Super-Oldies“ wieder zum Positiven wenden. Neue, gleichberechtigte Verantwortliche für Trainingsbetrieb und Mannschaftsaufstellung sind ab sofort Thomas Blümel und Thomas Lohmann, die frischen Wind in die Ü 50-Altliga bringen möchten. „Kanzler“ Schröder wird sich weiterhin um alles Organisatorische wie Terminierungen, Schiedsrichter, Getränke oder Ausflüge kümmern und auch der emsige „Kassenmogul“ Ulrich „Uli“ Thiesling bleibt dem Team erhalten. Komplettiert wird die Mannschaftsorganisation der Spielgemeinschaft durch Betreuer Thomas Latt.

Das neue Trainer-Duo möchte in Zukunft auf zuverlässige Kicker setzen und auch regelmäßig trainieren. Nach intensiven Gesprächen signalisierten bereits fast alle bisherigen Kaderspieler, dass sie dem neuen Konzept folgen wollen. Mit potenziellen Neuzugängen und zuletzt pausierenden Kickern sind die Verantwortlichen in Kontakt, sodass man positiv in die Zukunft schaut. Weitere zuverlässige Spieler der Jahrgänge 1968 oder älter sind natürlich trotzdem willkommen.

Trainiert wird in den Sommermonaten – auch in der Sommerpause – immer mittwochs ab 19 Uhr auf dem Rasenplatz am Bockhorner Weg. Treffen ist jeweils um 18.45 Uhr. Die Heimspiele der Ü 50 werden weiterhin montags und ebenfalls in Lüssum ausgetragen. Die Ü 50-Altliga der SG Blumenthal/Neurönnebeck freut sich auf viele neue Mitspieler und die Mitte August beginnende neue Saison.