Auf der Hauptversammlung gratulierten der ehemalige zweite Vorsitzender Walter Stöver (l.) und der erste Vorsitzende Detlef Kupner (r.) der neu gewählten Selina Ahlers. (Sabine Köhler)

Im Februar diesen Jahres wurde die Bergedorferin Selina Ahlers zur neuen zweiten Vorsitzenden des Schützenvereins gewählt. Auf der Hauptversammlung der Schützen war man sich einig, dass die

33-jährige Bergedorferin die ­Nachfolge des langjährigen zweiten Vorsitzenden Walter Stöver übernehmen soll. „Er hat den Posten mehr als 20 Jahre bekleidet und suchte schon länger jemanden, der in seine Fußstapfen tritt. Als man bei mir anfragte, habe ich mich gerne bereit erklärt“, sagt Selina ­Ahlers über den erfolgten Generationswechsel.

Sie verstärkt nun den Vorstand aus dem ersten Vorsitzenden ­Detlef Kupner, Kassenführer Andreas Garves, Schriftführer Dirk Brinkmann, Oberschießmeister Gerrit Steffen, Pressewartin Sabine Köhler und Damensprecherin Marion Spreen. Walter Stöver wurde auf der Hauptversammlung übrigens zum zweiten Ehrenvorsitzenden ernannt.

Selina Ahlers wird, wie schon 2017, beim diesjährigen Schützenfest die Königsketten ausgeben. (Sabine Köhler)

Der Entschluss, in den Vorstand zu gehen, fiel Selina Ahlers nicht schwer. „Ich bin sehr im Dorf und im Verein verwurzelt. Ich bin schon als Schülerin im SV aktiv gewesen“, erzählt sie. Die aktive Bergedorferin wurde später Jugendkönigin, Damenmajestät und erste Adjutantin. Bei der Hauptversammlung im Februar wurde sie darüber hinaus zur Vereinsmeisterin gekürt.

Dank ihrem augenscheinlichen Talent für den Sport fungiert sie schon seit vielen Jahren als Damenschießmeisterin, betreut also das Training der Vereinsabteilung und begleitet Wettkämpfe. Sie hofft, dass sie mit ihrer Begeisterung für den Sport noch mehr Menschen anstecken kann. „Manche glauben, dass Schützenvereine unmodern sind. Aber das Schießen ist ein moderner Sport, unter anderem Konzentration, Ehrgeiz und Teamgeist fördert. Er spielt zum Beispiel beim Sommer- und Winterbiathlon eine wichtige Rolle. Dass diese Disziplinen unmodern sind, würde sicher niemand sagen“, findet sie. Auch in ihrem Alter sieht sie Potenzial für den Verein. „Ich wünsche mir natürlich, dass sich noch mehr junge Leute überlegen, im SV aktiv zu werden“, sagt sie.

Der Schützenverein Bergedorf wurde 1891 aus der Taufe gehoben und hat sein Vereinsdomizil an der Adresse Im Bökel 3. Neue Mitglieder sind in den Sparten Herren, ­Damen, Altersschützen, Jugend und Junioren stets herzlich will­kommen.

Das Vereinsleben ist vielfältig. Die wichtigsten Schießveranstaltungen sind neben dem Schützenfest, das natürlich das Highlight des Schützenjahres ist, das Fleisch- und Wurstschießen, das Bedingungsschießen und der jährliche Pokalwettkampf mit den ­befreundeten, auswärtigen Vereinen.

Daneben ist die Jahreshauptversammlung eine zentrale Veranstaltung. Auch die Geselligkeit wird gerne gepflegt. Die Bergedorfer treffen sich zum Beispiel zu

regelmäßigen Doppelkopfturnieren, zum jährlichen Grillfest sowie zur Weihnachtsfeier.

Das Training findet getrennt nach Sparten statt: für die Herren jeweils am ersten Sonntag im Monat, für die Damen am vierten Montag im Monat, für Jugend, Junioren und alle Schützen jeweils am dritten Donnerstag im Monat.

Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.svbergedorf.de.