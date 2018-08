Die Autohaus Wernergruppe mit seinem Stammhaus in Weyhe ist

als einer der größten Mercedes- Benz-Partner in der Region bekannt. Das Familienunternehmen wird in zweiter Generation von Thomas und Matthias Werner ­geleitet. Mit Jan-Philipp Werner, dem Sohn von Geschäftsführer Thomas Werner, ist nun schon die dritte Generation ins Unternehmen eingetreten.

Seit Juni ist Jan-Philipp Werner als Verkaufsleiter für Pkw Am Weyher Standort tätig. „Ich freue mich, diese Position in unserem Fami­lienunternehmen zu bekleiden. Es ist der erste Schritt ins Unternehmen hinein“, sagt der junge Fachmann. Nach einem Studium des International Business Management war er bereits in einer Mercedes-­Benz-Niederlassung in Hannover tätig. Jetzt führt er das Weyher Team mit vier Mitarbeitern, das für den Pkw-Verkauf zuständig ist. „Ich bin mit Mercedes groß geworden und habe einen starken Bezug zu der Marke“, nennt er einen weiteren Grund für den Elan, mit dem er sich der neuen Aufgabe widmet.

Dass es die Weyher Nieder­lassung ist, in der er sich der neuen Herausforderung stellt, freut Jan-Philipp Werner besonders. Denn an diesem Standort wurde der Grundstein für die große ­Erfolgsgeschichte des Betriebes ­gelegt, als Günter Werner dort 1961 in Weyhe eine kleine Kfz-Werkstatt gründete. Mittlerweile gehören neun Standorte im Raum Bremen und Bremerhaven zur Autohaus Wernergruppe, die rund 250 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Weyher Niederlassung an der Seckenhauser Straße 7 ist bis heute die größte der Gruppe. Fast genau 50 000 Quadratmeter stehen dort zur Verfügung und das Leistungsspektrum ist groß. Es umfasst

den Verkauf von Mercedes-­

Pkw und -Nutzfahrzeugen sowie

Gebrauchtwagen aller Hersteller. Dazu kommen Servicewerkstätten für Pkw und Lkw, ein Abschleppdienst, den markenübergreifenden Euromaster-Reifendienst mit großen Lagerkapazitäten, Stellplätze für Lkw und eine zu Jahresbeginn 2015 neu eröffnete, 500 Quadratmeter große Halle für die Autovermietung sowie zur Unterstellung und Sicherung von Unfallfahr-­zeugen. Allein 100 Mitarbeiter sind an dem Weyher Standort tätig.

Vor Kurzem erwarb der Fami­lienbetrieb zusätzlich ein benachbartes Grundstück, wo großzügige Verkaufsflächen entstehen sollen. Die rund 2500 Quadratmeter ­ergänzen die bereits vorhandene Präsentationsgelände. Rund 150 Fahrzeuge können so auf einmal gezeigt werden. „So können wir das breite Programm von Mercedes noch besser darstellen“, sagt Jan-Philipp Werner.

Darüber hinaus soll zeitnah das Angebot an Jung- und Gebrauchtfahrzeugen noch erhöht werden ­sowie die Infrastruktur für ­

Hybrid- und Elektrofahrzeuge mit Stromtankstellen und Co ausgebaut werden. „Mercedes plant für das nächste Jahr eine Produktoffensive und bringt das neue Modell EQC auf den Markt, das übrigens in Bremen gebaut wird. Auch Smart bringt neue E-Autos heraus“, so ­Geschäftsführer Thomas Werner. Zur Ausweitung der Elektrosparte gehört aber noch mehr, etwa speziell geschultes Personal in Verkauf und Service. „Wir bilden mittlerweile auch zum Hochvolttechniker aus. Der erste Geselle hat gerade seinen Abschluss gemacht“, schildert Thomas Werner.

Bis 2020 wird ebenfalls das ­Gebäude des Autohauses um­gestaltet. Rund 2,5 Millionen Euro investiert die Wernergruppe, um ­alles auf das neue, edle Corporate Design von Mercedes umzustellen. Es lohnt sich also für Kaufinteressenten und PS-Fans ­einen Rundgang auf dem Auto­haus-Areal zu machen.