Am Ende eines kuriosen Rechtsstreits zwischen einem Friseur und Facebook muss das soziale Netzwerk 50.000 Euro an die Landeskasse Niedersachsen bezahlen. (Creative Commons Zero (CC0))

Es gibt gute Gründe, warum Unternehmen durch mehrere Instanzen ziehen. Oftmals wollen sie dadurch einen Präzedenzfall schaffen. Das kann allerdings auch nach hinten losgehen - so wie nach einem langen und ungewöhnlichen Rechtsstreit zwischen dem Inhaber eines kleinen Friseur-Salons in Hannover auf der einen und dem Mega-Konzern Facebook auf der anderen Seite. Wie die „Hannoversche Allgemeine“ berichtet, habe Gezim Ukshini das soziale Netzwerk bereits 2016 verklagt, weil es für den Friseur-Salon ungefragt eine Seite anlegte. Ukshini jedoch wollte das gar nicht - und hatte noch nicht einmal ein Facebook-Konto. Er wandte sich an den Konzern mit der Bitte, die Seite zu entfernen. Facebook jedoch ignorierte die Anfrage.

Obwohl das Landgericht Hannover im Dezember 2016 urteilte, Facebook verletze mit der „nicht verwalteten Seite“ die Persönlichkeitsrechte von Ukshini, verschwand sie noch immer nicht. Dies führte dann 2017 zur Vollstreckung, gegen die Facebook Einspruch einlegte und schließlich auch in der Berufung scheiterte. Das Ergebnis: Facebook habe ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000 Euro an die Landeskasse zu entrichten - alternativ könne der zuständige Chef aus Irland eine zehntägige Haftstrafe absitzen.