Der Vereinsvorsitzender Frithjof Troue (links) überreichte Wilfried Böhnke (Mitte) und Bernd Röpke die Ehrenurkunden.

In seinem Jahresrückblick sprach er allerdings auch eine weniger erfreuliche Entwicklung an, denn die Mitgliederteilnahme an einigen Veranstaltungen habe nachgelassen, und die Königsproklamation werde für ihn und die Schießsportleitung immer mehr zur Zitterpartie.

Troue konnte sich dann doch noch einmal freuen, als er vom Schützenfest im vergangenen Jahr berichtete. Durch die gleichzeitige Ausrichtung des Kreisschützenfestes habe die Besucherzahl gestimmt. Sein besonderer Dank galt dem Festwirt Jörn Gefken und dem Fest-Organisator Jürgen Schmidt, die für einen reibungslosen Ablauf und einen gut gestalteten Festplatz gesorgt hatten. Und dann hatte Frithjof Troue noch eine erfreuliche Entwicklung entdeckt, denn durch die erneuerte Heizungsanlage seien die Heizkosten um rund 40 Prozent gesunken.

Mit ganz besonderer Freude überreichte der Vorsitzende Urkunden und Präsentkörbe an Wilfried Böhnke für 70-jährige sowie an Bernd Röpke für 50-jährige Vereinsmitgliedschaft.

Die von Schriftführerin Martina Haferkamp vorgelegte Niederschrift über die Generalversammlung 2018 wurde einstimmig genehmigt. Danach erläuterte Kassenwartin Christa Waßmann die finanziellen Eckpunkte. Im Endergebnis konnte sie eine positive Bilanz vorlegen. Die Kassenprüfung durch Martha Schröder und Markus Nölke hatte keine Beanstandung ergeben. Neben Markus Nölke wurde Ingrid Schwarz zur neuen Kassenprüferin gewählt.

Von den zahlreichen Schießsportaktivitäten berichteten Schießsportleiter Wilfried Schwarz, Damensportleiterin Renate Dummeyer und Bogensportleiter Andreas Blüml. Letzterer verkündete, dass die Bogenschützen bei den Bezirksmeisterschaften gute Erfolge erzielt hätten.

Nach diesen guten Nachrichten beantragte Hans-Fredo Behrens die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erfolgte.

Bei den Neuwahlen der satzungsgemäß ausscheidenden Vorstandsmitglieder erhielten neben dem Frithjof Troue, die Schriftführerin Martina Haferkamp, die 2. Damensportleiterin Christa Schmidt, der 2. Jugendsportleiter Andreas Schmidt und der 1. Bogensportleiter Andreas Blüml wieder das Vertrauen. Die längere Zeit nicht besetzte Funktion des zweiten Sportleiters wurde von Uwe Haferkamp übernommen. Die Wahl erfolgte mit viel Beifall einstimmig.

Wenn auch nur formal, aber dennoch wichtig, war die Änderung der Vereinssatzung. Dabei ging es darum, die neuesten Datenschutzanforderungen zu erfüllen. Damit in Zukunft nicht bei jeder Kleinigkeit die komplette Satzung geändert werden muss, soll ein Paragraf eingefügt werden, der die Möglichkeit eröffnet, sogenannte Ordnungen zu erlassen. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

Zum Abschluss ging Frithjof Troue noch auf die Planungen für 2019 ein. Die Kohlfahrt findet am Sonntag, 24. Februar, statt, das Frühjahrsschießen wird am Sonntag, 24. März, ausgerichtet. Einen Tag vorher geht der Bezirkskönigsball in Lahausen über die Bühne. Das Gemeindepokalschießen wird am 13. April in der Malsch ausgerichtet. Erstmalig soll dabei beim abendlichen Schützenball ein Gemeindekönig oder eine Gemeindekönigin proklamiert werden.

Für Firmen und Vereine gibt es die Gelegenheit, vom 25. bis 28. Juni am Pokalschießen teilzunehmen. Das Schützenfest wird traditionell am ersten Augustwochenende ausgerichtet. Dabei wird es einige Veränderungen geben, die jedoch noch mit Festwirt und Festausschuss abgesprochen werden. Das Vogelschießen wird mit dem Herbstschießen zusammengelegt.