Der 26. April war ein besonderer Tag für den Achimer Fritz-Heiner Hepke: Er ist seit sage und schreibe 40 Jahren Vorsitzender des Kreisverbands Verden der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Dazu hatte die Awo-Kreisgeschäftsführerin Dagmar Guse den erweiterten Kreisvorstand und enge Mitstreiter des Jubilars zu einer Feierstunde in die Kreisstadt gebeten, um das besonders herausragende ehrenamtliche Engagement von Fritz-Heiner Hepke zu würdigen. Dabei erinnerte Awo-Sprecher Heinz Möller daran, dass sich Fritz-Heiner Hepke bei seiner ersten Wahl zum Awo-Kreisvorsitzenden im April 1978 noch in einer Kampfabstimmung gegen Werner Focke durchsetzte. Bei allen weiteren Abstimmungen im Laufe der vier Jahrzehnte waren die Ergebnisse hingegen immer fast einmütig – was für die große Wertschätzung spricht, die die Mitglieder des Wohlfahrtsverbands für Fritz-Heiner Hepke hegen.

Das Foto zeigt Awo-Vize Dietmar Teubert (von links), Awo-Kreisgeschäftsführerin Dagmar Guse, Jubilar Fritz-Heiner Hepke, den stellvertretenden Landrat Helmut Prossner und Awo-Sprecher Heinz Möller.