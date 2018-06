„Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die Jugend zu fördern und gleichzeitig beide Kulturen – die deutsche wie die türkische – miteinander weiter zu verbinden. Wir leben gemeinsam in einem großartigen Land, und es ist unerlässlich für ein gutes Miteinander, sich mit Verständnis und Vertrauen zu begegnen. Solche Veranstaltungen können dazu beitragen“, sagte der 1. Vorsitzende des Verdener Türksports, Turgay Ünlü, in seiner Eröffnungsrede.

Der Traditionsverein Verdener Türksport versucht seinen Beitrag nun mittlerweile seit 36 Jahren zu leisten, seit der Vereinsgründung im Jahre 1982. Jedes Jahr aufs Neue wird neben der türkischen auch die deutsche Nationalhymne vorgetragen. Unter dem Motto Sport verbindet wurde jede Menge unterhaltsames Programm angeboten. So vergnügten sich Kinder beim Eierlauf, in der Hüpfburg und beim Kinderschminke oder hofften beim Dreh am Glücksrad auf tolle Gewinne. Geschicklichkeit und Stärke konnten dann die Jugendlichen und Erwachsenen beim Tauziehen und Sackhüpfen unter Beweis stellen. Parallel lief Torwandschießen für Jedermann und ein Kleinfeldturnier für die Kinder. Zudem wurden von den Kindern Gedichte vorgetragen. Wer einmal eine Pause brauchte, konnte sich vom leckeren Grillangebot überzeugen. Dazu gab es sehr viele Spezialitäten und Süßspeisen. In diesem Jahr gab es nach der erfolgreichen Saison auch Ehrungen für das Fußballteam und einige Spieler.

Am Ende des Tages war auch der Kassenwart, Muhammed Almaci, mit den rund 250 Besuchern, die sogar aus Rethem kamen, sehr zufrieden und freute sich, mit dem Verein ein fröhliches Fest geboten zu haben.