Eine sehr große Helferschar nahm am Frühjahrsputz in Aschwarden teil.

“ Ausgerüstet mit Arbeitshandschuhen, Eimern und Müllsäcken ging es dann in zwei großen Gruppen los. Jede Gruppe wurde von einem Pickup-Fahrzeug begleitet. Es stellte sich erfreulicherweise heraus, dass die Straßen, Wege und Plätze des Dorfes weniger von herumliegendem Müll verschmutzt waren als befürchtet. Nur die Gruppe, die den Bereich in Deichnähe abzusammeln hatte, meldete mehr Sammelaufwand. Dabei ging es hauptsächlich um Plastikgegenstände, die das letzte Hochwasser am Deich zurückgelassen hatte und die der Wind dann weiter verteilt hatte. Nach getaner Arbeit traf man sich am Feuerwehrhaus. An der guten Laune hatte sich nichts geändert, und ausreichend Suppe und Würstchen gab es auch für alle.