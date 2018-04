Beim Schützenverein Stuhr wurde das Frühjahrsschießen durchgeführt. Dabei wurden in allen Klassen Pokale ausgeschossen. Am Ende des Nachmittags standen folgende Sieger der Wettbewerbe fest: Der Schülerpokal ging an Dustin Schneider, bei der Jugend siegte Kevin Ansorge, bei den Junioren Sören Giegling. Der Luftpistolenpokal ging an Erich Wirth, der Jahrespokal für Luftpistole an Jessica Lampe. Die Osterpokale errangen bei den Damen Annika Hillmann, bei den Schützen Marvin Giegling, bei den Seniorinnen und Senioren Gaby Hillmann. Den Er-und-Sie-Pokal sicherten sich Thorne Hillmann und Jessica Lampe. Auf dem Foto zu sehen sind die Sieger Annika Hillmann (von links), Marvin Giegling, Gaby Hillmann, Thorne Hillmann und Jessica Lampe.