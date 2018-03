Zahlreiche Besucher werden zu dem Ereignis erwartet. (Ingo Moellers)

Die Ganderkeseer Innenstadt lädt wieder zu ihrer beliebten Veranstaltung Frühlingserwachen ein. Der – in der Vergangenheit gut besuchte – verkaufsoffene Sonntag geht dabei

wieder mit jeder Menge Unterhaltung für die ganze Familie einher: von einer Nachhaltigkeitsmeile über Karussells bis hin zu tollen Angeboten für Schnäppchenjäger.

Das frühlingsfrische Spekatel soll am Sonntag, 8. April, von

13 bis 18 Uhr wieder Tausende in den Ganderkeseer Ortskern

locken. Der Su-Ma Prosound Veranstaltungsservice stellt das Event in Kooperation mit der Werbegemeinschaft Gantermarkt auf die Beine. Damit eine gemütliche Flaniermeile entsteht, wird ein Teil der Wittekindstraße und die gesamte Rathausstraße von circa 10 bis 18 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. „Der Marktplatz ist ohnehin gesperrt, denn der wird gerade verschönert“, heißt es von den Veranstaltern, die das Event gleich humorvoll als „Baustellen-Ausgabe“ bezeichnen. Doch die Umbaumaßnahmen auf dem Platz an der Rathausstraße werden die Besucher sicher nicht stören, denn die Innenstadt

bietet jede Menge Abwechslung mit Ständen, Musik, Kinderflohmarkt, Karussells, der Nachhaltigkeitsmeile, leckeren Snacks und Getränken sowie frühlingshaftem Flair.