Zum Frühlingsmarkt verwandeln sich die Bahnhofstraße und der Marktplatz wieder in eine große Flaniermeile mit vielen Attraktionen. Auch die Geschäfte öffnen am Sonntag ihre Türen. (UDO MEISSNER)

Die Wetterprognosen für das

Wochenende klingen schon vielversprechend. Nach den zuletzt eher kalten Tagen sollen zu-

mindest die Temperaturen etwas frühlingshafter werden. Diese Aussichten lassen die Organisatoren vom Weyher Gewerbering, die regionalen Einzelhändler und die Aussteller optimistisch in Richtung Sonntag blicken. Dann findet entlang der Bahnhofstraße, rund um den Marktplatz und am Wittrocksee sowie in den Ortsteilen Dreye und

Sudweyhe der beliebte Frühjahrsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag statt.

Die Vergangenheit hat

gezeigt: Diese Veranstaltung gilt regelmäßig als wahrer Publikumsmagnet – bei Sonnenschein aber bekanntlich umso mehr. „Auf Regen können wir gerne verzichten“, betont Marcus Grosser, der auch in diesem Jahr zusammen mit Jan Meyer als Marktmeister für die Organisation zuständig ist.

Entenangeln, Kinderkarussell, Bungeetrampolin, Eiscafé und mehr sorgen für Vergnügen bei jungen Besuchern. (Peter von Döllen)

Die meisten Weyher sowie

etliche auswärtige Besucher nehmen den Frühjahrsmarkt

regelmäßig zum Anlass, um entspannt bummeln zu gehen, sich über Neuheiten zu informieren und sich mit Freunden zu

treffen. Die Besucher können sich am Sonntag wieder auf

frühlingshaft herausgeputzte Geschäfte, ein buntes Kinderprogramm, eine Vielzahl an

Aktionen und eine große Vielfalt an Ausstellern freuen. Kulinarisch gesehen können sie dabei garantiert aus dem Vollen schöpfen, denn von geräuchertem Fisch über Grillspezialitäten und Pommes frites bis hin zu süßen Poffertjes, Eis, Schmalz­kuchen und Waffeln wird es für jeden Geschmack etwas geben.

Neben Essensbuden und

Getränkeständen werden weitere Aussteller mit Holzspielzeug, Schmuck, Körnerkissen, Tiernahrung, Sicherheits- und Alarmanlagen, allem rund um Haus und Hof sowie Schuhen und Gewürzen erwartet.

Für die Kinder gibt es Pfeilwerfen und Entenangeln. Selbstverständlich dürfen auch das

beliebte Karussell und die Bungeetrampolins auf dem Marktplatz nicht fehlen.

Dort wird auch der Lions Club Bremer Süden mit seiner Tombola präsent sein und Lose für den guten Zweck verkaufen. Die Gewinner werden mit attraktiven Preisen belohnt.

Rund um die Flaniermeile und den Marktplatz haben zudem die ansässigen Eiscafés und Gastronomiebetriebe ihre Terrassen mit Tischen und Stühlen bestückt und locken damit die Besucher zum Verweilen an. Ab der

Mittagszeit öffnen dazu die

Geschäftsleute ihre Läden zum verkaufsoffenen Sonntag.

Zwischen 13 und 18 Uhr

können sich die Besucher dann auf einen entspannten Einkaufsbummel begeben. Eines ist

sicher: die Einzelhändler haben ihre Geschäfte frühlingshaft

herausgeputzt und präsentieren ihren Kunden nun die aktuellen Kollektionen. Von Mode, Dekoration und Floristik über Schmuck und Accessoires bis hin zu Fahrzeugen, Reise und

Genuss – bei dem reichhaltigen Angebot bleiben keine Wünsche offen. Außerdem erwartet die Besucher an der einen oder anderen Adresse sogar eine kleine, kulinarische Überraschung. So nimmt das Fotostudio Querformat an der Bahnhofstraße den Frühlingsmarkt zum Anlass, um einen Tag der offenen Tür zu

veranstalten und zukünftige Ja-Sager auf die anstehende Hochzeitssaison einzustimmen. Zu einer kostenlosen Weinprobe lädt außerdem Jörn Krehl vom Wein- und Feinkostgeschäft Viva ein. Des Weiteren können bei ihm exklusive Öle und Essige von Pödör verköstigt werden.

Auch einige Händler in

Sudweyhe und Dreye beteiligen sich am verkaufsoffenen Sonntag, wie beispielsweise das

Modehaus von Hollen und die Freizeitwelt Dreye. Das Auto können die Besucher aus der Ferne dabei aber stehen lassen. Denn zwischen den einzelnen Ortsteilen wird wieder der

Bürgerbus verkehren und die Stadtbummler komfortabel von Ort zu Ort transportieren.