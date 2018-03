März, von 8 bis 13 Uhr – zu Tagen der offenen Tür ein. Bei einem großen Sonderverkauf quer durch das Sortiment des Marktes können sich die Besucher auf zahlreiche Sonderangebote und Rabatte freuen.

Das Angebot der Raiffeisen-Warengenossenschaft Schwanewede ist groß. Zu diesem gehören unter anderem Futtermittel für Nutztiere, Pferde, Hunde und Kleintiere, Dünger, Gras- und Weidesaat, Sämereien, landwirtschaftliche Bedarfsartikel, Kohlen, Heizöl, Diesel sowie Brennstoffe für Kaminöfen, Pflanzenschutz, Werkzeuge, Arbeitsbekleidung, Spielzeug und vieles mehr.

An den beiden Tagen der offenen Tür gibt es in Schwanewede unter anderem 15 Prozent Rabatt auf Reitsportartikel und Kinderspielzeug der Marken Schleich, Bruder und Siku sowie zehn Prozent Rabatt auf Hunde- und Katzenfutter.

Ein besonderer Schwerpunkt im Frühjahr liegt auf der Rasenpflege. In diesem Bereich erhalten Kunden zahlreiche Produkte, wie zum Beispiel Dünger mit Mikroorganismen gegen Moos, Gartenkalk und Grassaat. Außerdem sind Pflanzkartoffeln und Sämereien gefragt.

Wer sich für das Angebot der Raiffeisen-Warengenossenschaft Schwanewede interessiert, mehr erfahren möchte oder eine individuelle Beratung sucht, hat am kommenden Wochenende die Gelegenheit. Am Freitag wird eine Bodenprobenanalyse durch die Firma Neudorff angeboten. Auch am Sonnabend kann man seinen Boden analysieren lassen: An diesem Tag sorgt die Firma Cuxin für die Auswertung der mitgebrachten Proben und gibt Empfehlungen zur optimalen Nährstoffversorgung.

Ein Highlight an den Tagen der offenen Tür ist auch das Sonderpostenzelt, in dem viele Heim- und Gartenartikel zu stark reduzierten Preisen angeboten werden. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, denn neben Kaffee und Kuchen wird es einen Imbisswagen der Fleischerei Cammann mit Bratwurst und Pommes frites sowie Erbsensuppe und Fassbier geben.