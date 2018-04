Es geht los mit einem Familien-Mittagsbüfett am Maifeiertag, der in diesem Jahr auf einen Dienstag fällt. Gastronom und Küchenchef Olaf Sievers wird dafür ab 12 Uhr jede Menge ­leckere Spezialitäten von Pasta bis hin zum Schnitzel auftischen, die Groß und Klein gleicher­maßen schmecken.

Am Vatertag – Donnerstag, 10. Mai – dürfte in dem Gasthaus an der Kühlinger Straße viel Trubel herrschen. Denn zum einen lockt die malerische Umgebung stets zahlreiche männliche und weibliche Bollerwagentouristen, Radfahrer und Familienausflügler an. Zum anderen lädt Olaf Sievers, der das Gasthaus zusammen mit ­seiner Familie betreibt, ab 11 Uhr zum Frühschoppen ein. DJ Tobi ist mit Musik vom Plattenteller für die Stimmung zuständig. Außerdem stehen Bierwagen und Grill bereit.

Zusätzlich hat der Küchenchef an diesem Datum einen Spargeltag ausgerufen. Von 12 bis ­14 Uhr können Restaurantgäste das Frühlingsgemüse in klassischer Zubereitung genießen. Dazu gibt es ein Salat- und Dessertbüfett. „Unser Spargel stammt wie immer aus der Region vom Hof Wempe“, verspricht Olaf Sievers. Ab 18 Uhr lockt darüber hinaus das Themenbüfett mit Namen Sievers Schnitzeljagd in die Gaststube, bei dem der Name Programm ist und das ­leckere Fleisch in zahlreichen Varianten serviert wird. Restaurantgäste sollten nicht vergessen, zu ­reservieren.

Natürlich öffnet das Gasthaus zur Linde bei entsprechender Witterung seine Sonnenterrasse und den Biergarten. Unter-­haltung bieten zusätzlich der Spielplatz und die Pitpatbahn, auf der eine Mischung aus ­Billard und ­Minigolf gespielt wird.

Am Muttertag – Sonntag, ­

13. Mai – lockt erneut ein Familien-Mittagsbüfett. Dabei wird der Spargel ebenfalls in leckeren Varianten serviert, schließlich ist die Saison für das Königsgemüse in vollem Gange.

Natürlich können die Gäste an allen anderen ­Tagen den Frühlingsgenuss auch à la carte ­ordern. „Die ­klassische Zubereitung ist bei vielen immer noch am beliebtesten“, sagt der ­Küchenchef. An mehreren ­Terminen bietet Olaf Sievers ­außerdem ganze Büfetts an, bei dem die weißen und grünen Stangen im Mittelpunkt stehen: Das ist am Sonnabend, 2. Juni, am Freitag, 15. und 22. Juni, der Fall. Gourmets sollten diese Spargelbüfetts nicht verpassen, denn am Johannistag, 24. Juni, endet ­traditionell die Saison für das weiße Gold des Ackers.

Und noch weitere Themen­büfetts hat Olaf Sievers in ­Planung. So soll es am 19. Mai und 1. Juni die Fischvariante ­namens Neptuns Meerestraum geben. Am 27. Mai, 3. und

24. Juni lockt dann wieder das beliebte Familienbüfett. Für Vegetarier hat Olaf Sievers ­übrigens seit Kurzem Tofu in der Speisekarte.

Und noch ein Event wirft bereits jetzt seine Schatten voraus: das große Schützenfest des SV Grüppenbühren samt Grübü-­Fete. Schlagersänger Almklausi ist der Stargast der Kultparty, die am 28. Juli jede Menge Feierfreudige nach Kühlingen locken wird.