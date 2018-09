Osterholz-Scharmbeck.

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Frühstücksbuffet für Mitglieder und Freunde

fr

Osterholz-Scharmbeck. Der VdK-Ortsverband lädt zum Frühstücksbuffet ein am Sonnabend, 20. Oktober, um 9 Uhr im Restaurant „La Piazza“, Am Großen Geeren 7-9 in Ritterhude.