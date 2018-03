Etwa 130 Teilnehmerinnen kamen in Bassum-Neubruchhausen zusammen. (FR)

Veranstaltung der Bassumer Ortsgruppe des Vereins Frühstücks-Treffen in Frauen Deutschland stand dabei unter dem Thema „Das Ende der Täuschung – aus Enttäuschungen lernen – mit Enttäuschungen leben“.

Die Organisatorinnen um die Koordinatorin Petra Klußmann hatten wieder mit viel Aufwand dafür gesorgt, dass sich alle wohlfühlten. Zu Beginn, und während des weiteren Verlaufs, hatte diesmal die junge Musikerin Eileen Skolik aus Bassum, 16 Jahre alt, die sich für den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Lübeck qualifiziert hat, mit der Querflöte Stücke von Schubert, Dvorak, Enescu und Elton John, zu Gehör gebracht. Ihr Spiel beeindruckte fand höchste Anerkennung bei den anwesenden Frauen.

Die Referentin Marieluise Bierbaum aus Bremen, Pfarrfrau und pensionierte Realschullehrerin, beleuchtete an praktischen Beispielen, wie man aus Enttäuschungen lernt und mit Enttäuschungen lebt.

„Wir sind enttäuscht, wenn Wünsche sich nicht erfüllen, von Menschen, die unseren Erwartungen nicht entsprechen, oder aber auch vom Leben selbst, wenn es seine Versprechungen nicht hält“, erklärte die Pastorengattin. Als erstes machte sie eine Bestandsaufnahme von Enttäuschungen von Sachen, von Situationen und von Menschen und erklärte, dass man auch vom Leben enttäuscht sein kann.

Sie forderte in einer kurzen Pause die Frauen auf, sich an den Tischen über ihre Enttäuschungen auszutauschen. Die Zeit war vorbei, da ging es auch schon mit den Reaktionsmöglichkeiten weiter, die Frau Bierbaum in die Kategorien sachlich, wütend und traurig aufteilte. Jeder reagiere anders auf Enttäuschungen.

Der Vortrag kam bei den Frauen gut an. Sie bedankten sich für die Ausführungen mit viel Applaus.