"Fuck Trump!": Bei der Verleihung der Tony Awards griff Robert De Niro den amerikanischen Präsidenten an. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Donald Trump ist einer, der vor deutlichen Worten nicht zurückschreckt. Das zeigten erst am Wochenende seine beleidigenden Tweets gegen seinen kanadischen Kollegen Justin Trudeau. Bei der Verleihung der Tony Awards musste der US-Präsident nun allerdings selbst ordentlich einstecken. Robert De Niro, der einen Auftritt von Bruce Springsteen anmoderierte, beleidigte Trump vor einem begeistert johlenden Publikum: „Ich will nur eins sagen: Fuck Trump!“, rief der 74-Jährige in die Menge, die sich daraufhin zu stehenden Ovationen erhob. „Es kann nicht mehr heißen: Weg mit Trump!, es heißt: Fuck Trump!“ De Niro gilt seit längerem als entschlossener Gegner des US-Präsidenten.

Der US-Sender CBS, der die Verleihung des Theater- und Musicalpreises zeitverzögert übertrug, zensierte die Szene allerdings: Über die Schimpfworte von De Niro legte der Sender einen Piep-Ton.

De Niro gilt seit längerem als Gegner des US-Präsidenten (Foto). (Jeff J. Mitchell / Getty Images)

Große Gewinner der diesjährigen Tony Awards sind das Musical „The Band's Visit“, das auf einem Film über ein in Israel gestrandetes ägyptisches Orchester basiert, sowie das Theaterstück „Harry Potter and the Cursed Child“.