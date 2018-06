Mit-Gründungsmitglied Björn Wehrs erinnerte zu Beginn der Veranstaltung an die ersten Schritte und Stolpersteine. So wurde zum Beispiel das VTV-Team doch prompt nach dem ersten Punktspielauftritt beim Gastgeber TSV Lesum-Burgdamm in der Turnhalle von den Lesumern aus Versehen eingesperrt und erst nach einem erfolgreichen Handy-Anruf befreit. Es folgte in der tiefsten Bremer Spielklasse eine lange Niederlagenserie, die Durststrecke wurde erst mit einem Erfolg gegen die Mannschaft von Tura Bremen gestoppt.

Das VTV-Fünfer-Jubiläum angereichert mit einem Turnier an Doppel-Tischtennisplatten. Hier setzte sich im Endspiel der 1. Herren Frank Lehmann gegen Tino Nitschmann aus der zweiten Garnitur durch. Anschließend ließen die Tischtennisspieler das Event in einer gemütlichen Runde mit Speis und Trank ausklingen.