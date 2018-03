Kirchlinteln

Fünf junge Kicker vom TSV Lohberg wollen Trainer werden

FR

Kirchlinteln. Fünf Nachwuchsspieler des TSV Lohberg nehmen aktuell am C-Lizenzlehrgang des NFV-Kreisverbandes teil, der seit Januar in Kirchlinteln läuft. Emelie Rosebrock-Heemsoth, Tave Koopmann, Leon Baier, Marius Hoffmeister und Oliver Hill spielen gemeinsam in der von Christoph Gerdes und Günter Niepenberg trainierten U17-Mannschaft und büffeln aktuell neben der Schule für ihre Trainerlizenz.