Bei sonnigen Sommerwetter traten mehr als 50 reiselustige Senioren vom SOVD Oyten eine Fünf-Tage-Reise in das Saarland an. Nach einem Überraschungsfrühstück mit Brötchen, Croissants und Sekt folgte am Nachmittag ein Zwischenstopp an der Benediktinerabtei Maria Laach, bevor das Hotel in Weiskirchen erreicht wurde. Auf dem Programm stand an den folgenden Tagen Luxemburg mit einer Stadtführung, Rundfahrten im Saarland, Saarbrücken mit Stadtführung, Mettlach mit Villeroy und Boch und die Saarschleife mit einer Schiffsrundfahrt. Das Saarland ist auch Weinland, und so gab es im Weingut Schloss Saarstein (Foto) eine interessante und stimmungsvolle Weinprobe.

Am Tag der Rückreise vermittelte ein sachkundiger Stadtführer in Trier Einblicke in die Geschichte der von Römern gegründeten Stadt, in der auch Karl Marx geboren wurde. Mitgebracht haben die Teilnehmer Eindrücke von einer landschaftlichen, abwechslungsreichen Region mit viel Grün, historischen Bauten, aufgelockerter Besiedlung mit lebensfrohen Menschen als Nachbarn von Luxemburgern und Franzosen.