Bruce Springsteen unterstützt seine Heimat und rief die Benefiz-Veranstaltung "Jersey For Jersey" ins Leben. Die Spenden sollen an Coronavirus betroffenen Menschen zugutekommen. (2019 Getty Images / Eamonn M. McCormack)

Kein Land ist schwerer von der Corona-Pandemie betroffen als die USA - allein der Bundesstaat New Jersey hat aktuell mit knapp 70.000 Infizierten schwer zu kämpfen. Die Notsituation rief nun auch den aus New Jersey stammenden Sänger Bruce Springsteen auf den Plan. Kurzerhand hat der 70-Jährige die Benefiz-Veranstaltung „Jersey For Jersey“ ins Leben gerufen, mit der er betroffene Menschen unterstützen möchte.

Das einmalige und eintägige Event „zur Bekämpfung der medizinischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 auf die am stärksten gefährdeten Gemeinden New Jerseys“ soll am Mittwoch, 22. April, stattfinden, wie der Sänger auf Facebook verkündete. Die Spendenaktion soll auf AppleTV, SiriusXM und auf lokalen ABC-und Radiosendern gesendet werden und kommt dem „New Jersey Pandemic Relief Fund“ zugute.

Erst im Juni 2019 veröffentlichte Bruce Springsteen sein neuestes Album "Western Stars". (Sony Music)

In New Jersey gilt der „Springsteen“-Abstand

Dazu holte sich der Sänger auch zahlreiche Prominente, die ebenfalls aus New Jersey stammen, mit ins Boot. Darunter sind Jon Bon Jovi, Danny DeVito, Whoopi Goldberg, Saquon Barkley, Tony Bennett, Halsey, Chelsea Handler, Charlie Puth, Kelly Ripa, Jon Stewart und viele mehr.

Bruce Springsteen gilt in New Jersey als Held: Im Zuge der Corona-Ausbreitung empfahlen die Behörden sogar einen „Springsteen“-Sicherheitsabstand von zwei Metern: „Erinnerung: Haltet mindestens 'einen Springsteen' Abstand zwischen euch und anderen“, heißt es auf der offiziellen Twitter-Seite - dabei ist der 70-Jährige tatsächlich kleiner als zwei Meter, er misst 1,77 Meter. Sein jüngstes Album „Western Stars“ veröffentlichte der Sänger im Juni 2019.