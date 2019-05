Nun startet der örtliche Wirtschaftstreff gemeinsam mit der Stadt Osterholz- Scharmbeck die Gegenoffensive: Sie rufen den Stadtgutschein ins Leben.

Dabei handelt es sich um einen Gutschein, der bei allen 17 teilnehmenden Händlern, Gastronomen und lokalen Dienstleistern einlösbar ist – auch in Teilbeträgen. Der Gutschein kann in einem der Geschäfte oder über das Internet erworben und verschenkt werden. Die Beträge liegen dabei zwischen 10 und 250 Euro.

Der Gutscheinbesitzer wählt bei einem gemütlichen Spaziergang durch Osterholz-Scharmbeck, was ihm gefällt: Ein neues Outfit aus den Modehäusern Fluder oder Trends!, Schmuck oder Uhren von Uhren Jackel, etwas Hübsches für den Garten bei Ziegeler oder ein Probetraining im Gym.

Vielleicht darf es aber auch ein leckerer Kuchen von der Bäckerei Rolf nach einem Kinobesuch im Central Theater sein? Die Schatulle, Zweirad Wellbrock, das Kaufhaus Fleischer und das Modehaus Kammann beteiligen sich übrigens ebenso am Stadtgutschein wie die Alte Apotheke, die Avie- und die Max & Moritz-Apotheke.

Heimat verschenken

Die fröhlichen Kunstwerke des Ballonkünstlers Marvin Ohmstedt sind ebenfalls mit dem Stadtgutschein bezahlbar, ebenso wie neue Porträts von der Fotoscheune oder die Kleinanzeigen im Osterholzer Anzeiger.

Mit dem Stadtgutschein, so versichern die Unternehmen, werde ein Stück Heimat verschenkt – eine Win-win-Situation für Beschenkte und Händler. Und noch etwas macht ihn attraktiv: War es früher nur möglich, den Gutschein in dem Geschäft einzulösen, in dem er gekauft wurde, bietet der Stadtgutschein nun die Wahl zwischen aktuell 17 Unternehmen.

Der Stadtgutschein kann, mit ein paar persönlichen Zeilen oder einem Foto personalisiert, auf Papier ausgedruckt oder auf mobile Geräte wie Tablets oder Smartphones geladen werden – rund um die Uhr an sieben Tagen in der

Woche. Das macht ihn besonders für ein Geschenk in letzter Minute interessant. Ebenso eignet er sich als Gratifikation für Mitarbeiter: Ausgestellt über einen Betrag von 44 Euro, werden für den Gutschein weder Steuern noch Sozialabgaben fällig.

Der Startschuss fällt an diesem Sonnabend, 4. Mai. Die Initiatoren von Wirtschaftstreff und Stadtverwaltung freuen sich, bald noch weitere lokale Unternehmen auf der Liste der Anbieter aufzuführen. Interessierten Betrieben wird es leicht gemacht, sich über das Internet für den Stadtgutschein zu registrieren. Unter der Adresse www.stadtgutschein-ohz.de sind alle nötigen Informationen für Interessierte zusammengestellt. Ebenso gibt es eine Liste der derzeit teilnehmenden Geschäfte.