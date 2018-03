Augenoptikermeisterin Kai Heinrich zeigt die neuen Modelle der „ChangeMe!“-Kollektion. Im Kommen sind derzeit Brillen mit kontrastverstärkender Tönung. (FR)

Heinrich durchlief in Berlin die Ausbildung zur staatlich geprüfte Augenoptikerin und erreichte 1991 den Meistertitel des Augenoptikerhandwerks. Kurz danach ging die aus Nordenham stammende Heinrich nach Bremen und arbeitete als Geschäftsführerin von „Die Brille“ in der ­Martin-Buber-Straße. Als sich 1993 Nachwuchs in der Familie Heinrich ankündigte, übernahm die Augenoptikermeisterin im April das Geschäft in alleiniger Verantwortung, um so ihre Arbeitszeit flexibler an die Bedürfnisse ihres Kindes anpassen zu können. Das Geschäft bekam den neuen Namen „Ihr ­Optiker Heinrich“.

Mitarbeiter Ralf Kolley misst die Sehstärke einer Kundin. (Joerg Teichfischer, Bremen und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Dank der Unterstützung durch ihren Ehemann, Thomas Bayer, konnte sie Beruf und Familie gut vereinbaren. Auch für viele Kunden war es eine angenehme Abwechslung, wenn einmal ein Kleinkind im Geschäft zugegen und in der Spielecke beschäftigt war. Im Jahr 2007 folgte der Umzug in die nur wenige Meter entfernte vordere Ladenzeile des Einkaufszentrums Arsterdamm. „Hier hatten wir mehr Platz und wurden auch besser wahrgenommen“, sagt Heinrich. Von Vorteil erwies sich außerdem, dass in den 110 Quadratmeter großen Geschäftsräumen das Fotostudio Penz integriert ist. Somit kann man sich nicht nur eine neue Brille zulegen, sondern auch Pass- oder Bewerbungsbilder anfertigen lassen. Und wenn es mal viel zu tun gibt, helfen sich die Mitarbeiter der beiden Geschäfte auch schon einmal untereinander.

Im Lauf der Jahre hat sich Heinrich, die Mitglied in der Werbegemeinschaft Habenhausen-Arsten ist, nicht nur auf Kinderbrillen, sondern auch auf vergrößernde Sehhilfen wie Lupen und Bildschirmlesegeräte spezialisiert. „Gerade im höheren Alter nehmen Augenerkrankungen zu“, erläutert Heinrich, die in ihrem Laden Sehhilfen für alle Generationen anbietet.

Vor Kurzem sind die neuen Frühjahrsmodelle eingetroffen. „Besonders die sogenannte ­Panto-Form und dünnrandige Kunststoffbrillen sind in diesem Jahr in Mode, aber auch die leichten Holzbrillen sind nach wie vor gefragt“, sagt die Augenoptikermeisterin. Im Kommen sind Brillen mit kontrastverstärkender Tönung, mit denen unter anderem Reflexionen von Scheinwerfern abgeschwächt werden können.

Auch Jugendliche suchen immer öfter den Rat der Fachfrau, die sich das mit der verstärkten Nutzung von digitalen Medien erklärt. Diese könnten früh zur Kurzsichtigkeit führen. Sie kommen aber auch, weil sie bei Heinrich ihren Sehtest für den Führerschein machen können. Zu der modernen Ausstattung des Unternehmens gehört zudem ein Gleitsichtsimulationsgerät, womit sich die neue Brille in unterschiedlichen Lebenssituationen bewerten lässt.

Alle Brillen werden in der hauseigenen Werkstatt gefertigt, wo Augenoptiker Ralf Kolley auch individuelle Wünsche wie Formänderungen oder Größenanpassungen innerhalb kurzer Zeit umsetzt. Dadurch müssen die Kunden keine langen Wartezeiten in Kauf nehmen.

Statt eines Geschenks zum Firmenjubiläum bittet Heinrich bei ihrem Empfang um eine Spende für die Kinder- und Jugendfarm in Habenhausen.

Ihr Optiker Heinrich hat montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Termine sind nach Absprache unter Telefon 82 44 22 möglich. Weitere Infos gibt es unter www.optik-heinrich.de.