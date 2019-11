Der Sonos One: sieht gut aus und klingt noch besser. (Sonos)

Vor sechs Jahren hat er sein Hobby und seine Affinität zum Beruf gemacht und sich als selbst ernannter Soundexperte ein zweites Standbein aufgebaut – neben seiner EDV-Beratung.

„Irgendwann hat meine Hi-Fi-Anlage zu Hause ihren Geist aufgegeben, sodass wir kaum noch Musik hören konnten. Und ein Tag ohne Musik ist für mich unvorstellbar. Bei der Suche nach den richtigen Lautsprechern bin ich auf die Sonos-Speaker gestoßen“, erläutert Brauer seine Anfängen als Soundexperte. Heute vertreibt er das Home-Soundsystem als selbstständiger Kundeninstallateur und hat bereits zahlreiche Kunden von dem bedienungsfreundlichen und qualitativ hochwertigen System überzeugt.

Als Soundexperte kümmert sich Ulrich Brauer darum, dass das Hören von Musik in jedem Raum ein Erlebnis für die Sinne wird – er vertreibt das Home-Soundsystem von Sonos. (Marco Gallmeier und Ulrich Brauer, Ulrich Brauer)

„Sonos wirbt mit dem Slogan: Jede Musik der Welt in jedem Raum unserer Wahl – und das trifft es perfekt“, sagt Brauer. „Ob Schlafzimmer, Küche, Arbeitszimmer oder begehbarer Kleiderschrank – egal, in welchem Raum man Musik hören möchte, Sonos hat einen WLAN-Speaker, der in genau diesem Raum großartig klingt“, führt der Soundexperte die Vorzüge aus. „Die meisten Kunden kommen zu mir, weil ihre bisherigen Lautsprecher nicht mehr funktionieren“, sagt er. Ihnen stellt er daraufhin die Vorzüge des modernen Lautsprechersystems vor.

Hörgenuss allerorten

Das Beste vorweg: Das System eignet sich wirklich für jeden Raum und funktioniert selbst über mehrere Etagen. Dabei setzt es ausschließlich ein funktionierendes WLAN-Netz voraus. Die Steuerung der einzelnen Lautsprecher erfolgt über eine App. Per Smartphone können die Nutzer für jeden installierten Lautsprecher die passende Musik in bis zu 128 Räumen auswählen.

„Vor Ort beim Kunden sehe ich schnell, welches Sonos-Produkt am besten passt“, erläutert Brauer.

So gehören zu der Produktpalette des Anbieters unter anderem der ­kleinere Sonos-One-Speaker, aber auch die umfangreichere Play:5-­Variante – diese könne „selbst große Räume mit einem ­reinen, kristallklaren Sound erfüllen“.

Laut Brauers Erfahrung fangen die meisten Kunden mit der Optimierung ihrer Soundanlage im Wohnzimmer an. Über die Lautsprecher des US-amerikanischen Herstellers können sowohl der Fernseher und die Musikanlage als auch – heute für weniger audiophile Hörer „nostalgische“ – Geräte wie Plattenspieler, Tonbandgeräte und Kassettendecks verbunden werden. Die Voraussetzung ist, die Geräte verfügen über einen digitalen Ausgang.

Und das Ganze funktioniert vollkommen kabellos. „Die Sprachsteuerung über Amazon Alexa ist ebenfalls direkt integriert“, sagt der Soundexperte. Bei der Installation der Lautsprecher steht Brauer seinen Kunden ebenso zur Seite wie bei der ersten Bedienung. „Je nach Bedarf und Vorliebe, werden die Speaker entweder an der Decke oder auf einer Halterung an der Wand angebracht.“ Das entsprechende Zubehör ist ebenfalls über ihn erhältlich.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich die beiden beruflichen Tätigkeitsbereiche des Stuhrer Unternehmers optimal miteinander ergänzen lassen: „Denn wer seine EDV allumfassend optimieren möchte, äußert mit der Zeit auch den Wunsch nach einem perfekten Soundsystem.“ Auf diesem Weg hat Brauer seinen Kundenstamm von reinen Privatkunden inzwischen auch im Bereich der Geschäftskunden ausgebaut, und als Soundexperte bereits zahlreiche Konferenzräume, Ausstellungen und auch Hotels mit den passenden Lautsprechern ausgestattet.

Fachmann in Sachen IT

„Viele meiner Kunden kommen zu mir, wenn es sowohl mit dem Sound als auch mit der EDV nicht läuft. Ich bin vor allem für die Optimierung zuständig“, fasst er seine Aufgaben in den abgedeckten Geschäfts­feldern zusammen; zu diesen zählen neben der Systemverwaltung und den Serverdiensten zudem die Installation von Heimnetzwerken und die Programmierung von Schnittstellen im sogenannten EDI-Bereich (elektronischer Datenaustausch; EDI englisch für electronic data interchange).

Darüber hinaus berät Brauer seine Kunden individuell bei der Auswahl von Hardwareprodukten und empfiehlt passende Antivirensysteme. Als besondere Serviceleistung bietet er das sogenannte Monitoring-System an, über das er die IT seiner Kunden stets im Blick hat und meist frühzeitig reagieren kann.

„Viele Firmen haben mittlerweile erkannt, wie wichtig ein externer IT-Berater sein kann, der einen Überblick über alle Abläufe hat“, berichtet der EDV-Experte. Für seine Kunden ist er während der Servicezeiten von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr zu erreichen. „Wer außerhalb dieser Zeiten auf meinen Anrufberater spricht, erhält am nächsten Tag umgehend einen Rückruf“, verspricht er.

Weitere Informationen zu den Dienstleistungen von Ulrich Brauer gibt es im Internet unter www.sound-experte.de und www.braueredv.de.