Jarno Behling und Doreen Willruth sind die ersten Lehrlinge des Autohauses Warncke, die eine Ausbildung mit dem Schwerpunkt Hochvolt- und Systemtechnik absolvieren.

Die beiden sind die ersten Lehrlinge des Autohauses Warncke, die zum Kfz-Mechatroniker mit dem Schwerpunkt Hochvolt- und Systemtechnik ausgebildet werden.

„Ich finde es toll, dass junge Leute bereit sind, sich auf dieses Experiment einzulassen,“ erklärt Geschäftsführer Wolf Warncke. Die Ausbildung sei bundesweit einmalig und finde in Kooperation mit dem Handwerk Bremen und dem Frauenhofer Institut statt. Da der Ausbildungsgang komplett neu ist, sei anfangs auch die Finanzierung noch unklar gewesen. Doch Warncke ist dieses Risiko gerne eingegangen. „Selbst wenn wir etwas zuzahlen müssten, der Mehrgewinn des frischen Windes und der neuen Erkenntnisse, die dadurch in unser Unternehmen einfließen, wäre uns die zusätzlichen Kosten wert.“

Mit den beiden Jugendlichen hat sich das Autohaus Warncke die pure Auto-Leidenschaft ins Unternehmen geholt. Wenn Jarno und Doreen beginnen, über Automobile zu erzählen, kommt der uninformierte Zuhörer schnell an seine Grenzen. Die beiden verfügen bereits vor ihrer Ausbildung über umfangreiche Kenntnisse. „Schon mit vier Jahren habe ich angefangen mit meinem Vater an Autos zu schrauben,“ erzählt der aus Buchholz stammende Jarno. Seit Jahren zähle das Restaurieren alter Käfer zu einer beliebten „Vater-Sohn-Aktivität.“ Nun trete er in die Fußstapfen seines Vaters, der seine Ausbildung ebenfalls im Autohaus Warncke absolviert habe und mittlerweile eine eigene Werkstatt besitze.

Ganz so früh sei das Feuer für Automobile bei Kollegin Doreen Willruth nicht entfacht worden. „Ich war fast nur mit Jungs befreundet, die haben sich häufig über Autos unterhalten.“ In der Werkstatt eines Nachbarn habe sie öfter vorbeigeschaut und so sei das Interesse am „Schrauben“ schließlich immer weiter gestiegen. Stolz erzählt Doreen von ihrem Hobby, an Treckertreffen teizunehmen. Einen alten Bauwagen und einen alten Trecker habe sie dafür von ihrem Opa bekommen. Durch ihre Familien erführen die beiden Jugendlichen viel Unterstützung. Erst später habe sich herausgestellt, dass ihre Väter sich bereits in ihrer Jugend kannten und auch damals das Bindeglied ein Automobil gewesen sei.

„Mir war wichtig, dass wir über alle Motoren etwas lernen,“ sagt Doreen. Als Wolf Warncke die Schülerin vor etwa einem Jahr auf die neue Ausbildung angesprochen habe, sei sie durchaus kritisch gewesen. Da ihr und auch Jarnos Interesse eher den älteren Automobilen gilt, sei den beiden sehr wichtig gewesen, die Ausbildung nicht ausschließlich im Bereich Elektromobilität zu absolvieren.

Gewundert haben sich schließlich beide über die normale Ausbildungszeit von dreieinhalb Jahren. „Wir haben ja doppelt so viel Stoff zu lernen,“ erklärt Doreen.

Jarno habe anfangs in der Schule noch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, mitzukommen. „Aber man gewöhnt sich dran.“ Die Ausbildung sei eher für Abiturienten ausgelegt. Großteile der Mitschüler würden über entsprechende Abschlüsse verfügen und teilweise sei dies schon ihre zweite Ausbildung.

„Alleine wollte ich die Ausbildung auf keinen Fall machen.“ Das habe Doreen gegenüber Wolf Warncke deutlich gemacht. Den Weg nach Bremen und alles Neue, was auf sie zukommen würde, das habe sie nur mit einem Kollegen gemeinsam machen wollen.

„Da ergänzen wir uns wirklich sehr gut,“ freut sich Jarno. Was er Doreen im handwerklich-technischen voraus habe, sei sie ihm im Organisatorischen deutlich überlegen. So ist die Aufregung der ersten Tage mittlerweile schon fast wieder vergessen. Als „Landeier“ in Bremen haben sich die zwei zuerst recht verloren gefühlt, doch nun zählen die Fahrten ins benachbarte Bundesland fast schon zum Alltag.

Als zuständiger Ausbilder kümmert sich Werkstattleiter Hendrik Schnackenberg um Doreen und Jarno. „Die beiden machen sich wirklich gut,“ äußert er sich zufrieden über die Neuzugänge. Überrascht war Schnackenberg über die Zusammenstellung der Klassen. Hier lernten in den ersten zwei Jahren Auszubildende für PKW und Nutzfahrzeuge zusammen mit den Hochvolttechnikern. Nur in den Lehrgängen würden die Gruppen getrennt. Die Arbeit in der Werkstatt, wochenweise Unterricht im sogenannten Blocksystem und praktische Lehrgänge zu bestimmten Themen wechselten sich in der Ausbildung ab. „Die Idee, eine eigenständige Schwerpunkt-Ausbildung Hochvolttechnik zu schaffen, finde ich richtig super.“ Falls sich die E-Mobilität durchsetze, könne Warncke von der Kompetenz eigens dafür ausgebildeter Fachkräfte nur profitieren, glaubt der 31-Jährige.

„Manchmal bin ich ein bisschen neidisch, wenn ich sehe, dass Jarno mit seinem Gesellen einen kompletten Motor auseinanderbaut“, äußert Doreen augenzwinkernd. Die Auszubildenden sind in der Werkstatt jeweils einem Gesellen zugeteilt und so gestaltet sich die zu verrichtende Arbeit unterschiedlich. In solchen Situationen helfe der Modus, dass sie die Gesellen wechselten, um in allen Bereichen der Werkstatt fit zu werden. Generell bereite den beiden jede Tätigkeit Spaß. Allein die Reifenwechseltagen seien etwas eintönig, wenn den ganzen Tag dieselben Handgriffe anstünden.

Besonders spannend finden Doreen und Jarno eine Projektarbeit in einem der Lehrgänge. „Innerhalb von drei Jahren rüsten wir einen Sportwagen auf Elektro um.“ Das Konzept des Lehrers, „learning by doing“ und der Fokus auf gute Teamarbeit scheint bei den Jugendlichen besonders gut anzukommen. Die Augen der beiden funkeln, wenn sie von diesem Lehrgang berichten. Dafür seien sie auch bereit, an dem ein oder anderen Wochenende Zeit in das Projekt zu investieren. Die Übergänge zwischen Hobby und Arbeit sind bei den beiden passionierten „Schraubern“ fließend. So fühlen sie sich beim Autohaus Warncke sehr gut aufgehoben und betonen den wertschätzenden und freundschaftlichen Umgang innerhalb des Teams.