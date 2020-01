"In aller Freundschaft" verliert eine beliebte Protagonistin: Anja Nejarri (links, mit Mai Duong Kieu) alias Dr. Lea Peters hört auf. (MDR/Saxonia Media/Robert Strehler)

Schauspielerin Anja Nejarri, die seit fünf Jahren die Neurochirurgin Dr. Lea Peters in der Erfolgsserie „In aller Freundschaft“ im Ersten spielt, hört auf. Im Dezember hatte sie ihren letzten Drehtag, berichtet „Bild“, am 24. März wird sie in dieser Rolle zum letzten Mal auf dem Bildschirm zu sehen sein.

Ihren Ausstieg begründet die 44-Jährige damit, wieder mehr Zeit für ihre Familie haben zu wollen. Ihr Mann und ihre beiden Kinder leben in Köln, zum Drehen musste sie jedes Mal nach Leipzig fahren. „Es ist keine Entscheidung gegen etwas, sondern für meine Familie.“

In der Ärzteserie "In aller Freundschaft" spielte Anja Nejarri fünf Jahre lang an der Seite von Thomas Rühmann die Neurochirurgin Dr. Lea Peters. Jetzt hört sie in der Serie auf. (MDR / Rudolf Wernicke)

Der Abschied falle ihr nicht leicht, versichert sie. „Ich habe fünf wundervolle Jahre bei 'In aller Freundschaft' erlebt , durfte eine spannende Figur mit vielen verschiedenen Facetten spielen.“ Auch der MDR, der die Serie produziert, weint der Schauspielerin eine kleine Träne nach. „Wir bedauern diese Entscheidung sehr. Gern hätten wir noch viele spannende Geschichten rund um die Figur erzählt. Natürlich respektieren wir den Wunsch der Schauspielerin und wünschen Anja Nejarri alles Gute“, sagte MDR-Fernsehfilm-Chefin Jana Brandt zu „Bild“.

Vor ihrer Zeit bei „In aller Freundschaft“ hatte Anja Nejarri ab 2005 an der Seite von Jan Fedder im „Großstadtrevier“ gespielt. Auch damals war sie nach fünf Jahren ausgestiegen.