Anwesend bei der Gründerversammlung waren Martin Rohde, Wilhelm Schwarting, Anton Witzak, Gerhard Schüür, Hermann Woltmann und Leopold Bokowitz. Als Chorleiter war Arthur Bellmer dabei. Man nannte sich Quartettvereinigung Weserperle. Die Mitgliederzahl stieg ständig. Der Name musste geändert werden. Am 9. August 1928 wurde der Name MGV Weserperle gewählt. Im November 1928 fand in der Strandhalle Rönnebeck das erste Stiftungsfest mit 28 Sängern statt. Es kamen immer mehr neue Sänger zum Verein. Die Weserperle erfreute sich schon damals großer Beliebtheit. Es kam die Kriegszeit. Der Verein hatte es sehr schwer. Nach dem Krieg musste der Verein aufgelöst werden.

Am 16. März 1946 gab es einen Neubeginn mit dem 1. Vorsitzenden Martin Rhode und Chorleiter Heinrich Greve. Ab 12. Juni 1946 übernahm Arno Pertes den Verein als Chorleiter. Dieser war Schulleiter der alten Rönnebecker Schule am Galgenberg. Anfang September 1952 verstarb der 1. Vorsitzender Martin Rhode. Zum Abschied begleiteten ihn 72 aktive Sänger zur letzten Ruhe. Neuer 1. Vorsitzender wurde Alfred Gudat. Zur gleichen Zeit übernahm der aktiver Sänger Alfred Dikow den Chor als Chorleiter. Unter seiner Leitung sangen die Chormitglieder 23 Jahre. In dieser Zeit bestritten sie viele erfolgreiche Konzerte und viele andere Auftritte. Das damalige Vereinsheim war der Dillener Hof mit Bernd Schwarting.

Der Verein zählte damals über 60 Sänger und es wurde zu eng. Er wechselte von dort in die Bahnhofswirtschaft zu Dora Dewers, das war 1952. In den Fünfziger- und Sechzigerjahren waren viele heiratsfreudige junge Männer im Verein. Beim Ständchen zur grünen Hochzeit bekam jedes junge Paar eine Küchenuhr (Johannes Steil) vom Verein überreicht, mit dem Hinweis: Donnerstag um 20 Uhr ist Singen.

1953 feierte der Chor sein 25-jähriges Vereinsjubiläum verbunden mit einer Fahnenweihe. Die Fahne kostete 1200 DM. Fast 1000 DM wurden durch den Verkauf von Rasierklingen erbracht. Das 40- und 50-jährige Bestehen wurde mit sehr erfolgreichen Konzerten in der Strandhalle Blumenthal gefeiert. Das Vereinsleben war voll im Gange. Es wurde fleißig geübt für die verschiedensten Auftritte.

Feste werden gefeiert und Fahrten gemacht. Die Weserperle ist ein gefragter Verein und wird zu den verschiedensten Veranstaltungen zur Mitwirkung gerufen. Überall, wo die Weserperle auftritt, fällt sie durch Disziplin, Mitgliedstärke und mehr noch durch gesangliches Können auf. Ja, die Weserperle ist schon etwas Besonderes. Was den Verein auch noch auszeichnet, ist der starke Zusammenhalt in Freud und Leid. Für die Weserperle gab und gibt es nur immer Höhepunkte. Wenn die Weserperle auf Fahrt geht, ist der Durst nicht mehr so groß, wie früher. Es soll Gastwirte gegeben haben, die nachts losfahren mussten, um Nachschub zu holen, damit die Gäste zum Frühschoppen kein Wasser trinken mussten.

Die Jahre eilen dahin, viele fröhliche Ständchen werden zu den verschiedensten Anlässen gesungen. Aber auch so manches Mal erklingt „Stumm schläft der Sänger“, wenn der Chor wieder mal einen aktiven Sänger zur letzten Ruhe geleiteten. So liegen Freud und Leid dicht beieinander. Nach 23 Jahren legte Alfred Dikow den Dirigentenstab aus der Hand. Er sagte: „Es muss ein Jüngerer her.“ Der neue Chorleiter war Hans-Werner Kniese. Unter seiner musikalischen Leitung hatte sich die stimmliche Qualität verbessert. Der Chor konnte damals wieder neue Mitglieder in seinen Reihen begrüßen. Die Weserperle zählte zu dieser Zeit etwa 50 aktive Sänger.

1984 legte Alfred Gudat das Amt des 1. Vorsitzenden nieder, das er seit 1952 innehatte. Neuer 1. Vorsitzender wurde Rolf Lindemann. Dieser wurde 1991 abgelöst von Richard Burlager, dem jetzigen 1. Vorsitzenden, den man so lange wie möglich behalten möchte.

Bei den Chorleitern gab es auch einige Wechsel. Hans-Werner Kniese verließ den Chor nach 17 Jahren als Chorleiter. Danach kam ein Südkoreaner: Hee-Cheol-Kim, der wurde abgelöst von Andrzej Potapczuk, als dieser sein Amt abgab, wurde die Weserperle von einer Frau dirigiert: Anna Koch. Danach übernahm Martin Will aus Lemwerder das Dirigat, dem folgte Ralph Hiob als Dirigent bis zum heutigen Tag. Seit 1983 ist die Paul-Gerhardt-Kirche die Übungsstätte. Und die Weserperle fühlt sich dort sehr wohl.