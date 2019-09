Andrea Vogelsang, Heike Wilhelm, Anke Haar und Gunda Gefken (von links) werben für den Einkauf vor Ort und freuen sich auf viele Besucher anlässlich der Aktion. (Klaus Göckeritz)

Zahlreiche Geschäftsleute der Gemeinde Lilienthal machen auf die Bedeutung des lokalen Handels für eine lebendige und lebenswerte Kommune aufmerksam. Mitglieder der genossenschaftlich organisierten Gemeinschaft Lili-Live und der Initiative Wir an der 4 beteiligen sich daher am Heimat shoppen, einer Aktion der Industrie- und Handelskammer (IHK) für den

Elbe-Weser-Raum. Sie findet am heutigen Freitag und morgen,

13. und 14. September, zu den üblichen Geschäftszeiten statt. Die teilnehmenden Geschäfte machen bereits seit einigen Tagen mit Aushängen in den Schaufenstern darauf aufmerksam.

Mit den Aktionstagen werben die Initiativen für die lokalen Händler, Gastronomen und Dienstleister sowie den Einkauf vor Ort, unterstreichen die Lili-Live-Mitglieder Gunda Gefken, Anke Haar und Andrea Vogelsang sowie Heike Wilhelm für die Initiative Wir an der 4.

Am 13. und 14. September laden die Lilienthaler Einzelhändler zum Heimat shoppen ein. (Klaus Göckeritz)

Den örtlichen Betrieben komme eine große Bedeutung zu, denn sie leisteten nicht nur einen Beitrag für die Versorgung der Bevölkerung: „Sie sichern und schaffen Arbeitsplätze, bilden aus und leisten mit ihren Steuern einen wichtigen Beitrag zur lokalen Infrastruktur. Dazu engagieren sich viele Unternehmen ehrenamtlich, unterstützen Vereine und sorgen so für die Belebung der Gemeinde“, erläutern die Initiatorinnen. Mit der Aktion positioniere sich der Lilienthaler Handel gegenüber großen Onlineanbietern und Einkaufszentren. Zu den Vorzügen des Einkaufs vor Ort zählen die Kaufleute insbesondere den persönlichen Bezug. Kunden und Geschäftsleute kennen und schätzten sich häufig seit vielen Jahren. Zudem könne die Kundschaft in den Geschäften die Ware anfassen. Außerdem bedeute der Einkauf vor Ort kurze Wege und weniger Fahrtkosten. Somit leiste der Verbraucher einen Beitrag für die Umwelt.

Mit Lili-Live und Wir an der 4 arbeiten zwei Lilienthaler Händlerinitiativen bei der bundesweiten Aktion zusammen. Gemeinsam wollen die Akteure die Kaufkraft im Ort halten, sagen Gefken, Haar und Vogelsang. „Durch die Kampagne der IHK soll beim Kunden das Bewusstsein geschärft werden, durch den Einkauf vor Ort das eigene Umfeld aktiv zu gestalten. Für unsere Gemeinde ist es wichtig, dass vor Ort eingekauft wird. Dann bleibt sie lebendig und attraktiv“, sagt Wilhelm. Weitere Infos gibt es unter Telefon 04298/ 9 34 84 87 oder 0172/ 912 12 12.