Seit inzwischen zwei Jahren in Lilienthal: Das Team des Cura Häuslicher Pflegedienst bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf weitere Erlebnisse und Herausforderungen. (FR)

Zusätzlich zum pflegerischen Versorgungszweig haben wir in den vergangenen zwölf Monaten unser Betreuungsangebot ausgeweitet. Es macht einfach Spaß, das aktive Leben vieler Senioren zu begleiten“, sagt Maike Bredehöft.

„Danken möchte ich unseren Kunden, pflegenden Angehörigen und Lilienthaler Bürgern, die uns ein weiteres Jahr ihr Vertrauen geschenkt haben“, sagt die Leiterin des Pflegedienstes.

Die Entscheidung für solch einen Dienst bedeutet zunächst Überwindung und einen Einschnitt in die Privatsphäre. „Hier ist es uns wichtig, Ängste wahrzunehmen und ein langfristiges Vertrauensverhältnis aufzubauen“, erläutert Bredehöft. „Wir stellen uns auf Lebensumstände und Krankheiten der Betroffenen ein, um ein hohes Maß an Zufriedenheit zu erreichen.“ Ein ausdrückliches Dankeschön richtet sie an ihre Mitarbeiter: „Das Team arbeitet äußert engagiert und unterstützt sich enorm. Unsere Arbeitsweise ist davon geprägt, gemeinsam Lösungen finden. Dabei suchen die Mitarbeiter immer wieder Alternativen im Sinne der Kunden nach dem Motto: ,Geht Weg A nicht, muss Weg B her.‘ Ohne die engagierte und motivierte Arbeit würde das Alltagsgeschäft nicht funktionieren.“

Ruhe und Sensibilität

Die Mitarbeiter freuen sich darauf, weiterhin für hilfebedürftige Menschen da zu sein. „Wichtig ist uns auch, Sterbenskranken und deren Angehörigen bei der letzten Reise zu helfen. Wir sind uns darüber bewusst, dass ein hohes Maß an Sensibilität, Ruhe und Fachwissen gefragt ist. Besonders in dieser Phase ist es wichtig, sich ausreichend Zeit für Patienten, Familienmitglieder und Freunde zu nehmen – auch wenn dies bedeutet, über die normale Arbeitszeit hinauszugehen.“

Die Pflegeversicherung bietet neben pflegerischen Leistungen mehrere weitere Optionen, um Hilfe im Alltag in Anspruch zu nehmen. So kann beispielsweise die „Entlastungsleistung nach §45b SGB XI“ genutzt werden. Ab Pflegegrad 1 steht dem Betroffenen monatlich ein Budget von 125 Euro zur Verfügung, welches bis Ende Juni des Folgejahres angespart werden kann. Im Rahmen dieses Betrages können im ambulanten Bereich verschiedene Hilfen, beispielsweise im Haushalt, beim Einkaufen, bei Behördengängen und Arztbesuchen, in Anspruch genommen werden.

„Besonders viel Spaß macht es uns, individuellen Wünschen nachzugehen: Ob Begleitung zur Wassergymnastik, zum Friseur, zum Friedhof, der Lieblingskartoffelsalat vom Schlachter, Angehörige besuchen – alles, was machbar ist, versuchen wir zu realisieren“, sagt Bredehöft.

Bei Fragen zu den Dienstleistungen des Cura Häuslichen Pflegedienstes Lilienthal stehen

Bredehöft sowie ihre Vertretung Mirela Bellmann unter Telefon 0 42 98 / 6 99 79 52 zur Verfügung.Infos gibt es auch im Internet unter www.wirpflegen.de.