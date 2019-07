Es gibt mittlerweile sogar Plastikschultaschen, die zu 100 Prozent aus gebrauchten PET-Flaschen hergestellt werden und bei deren Produktion auf hohe Umweltstandards geachtet wird.

Ranzen aus Plastik und Kunstfasern wird hingegen der Nachhaltigkeitsgedanke abgesprochen. Hohe Schadstoffe und krebserregende Weichmacher stehen einem bedenkenlosen Kauf entgegen. Seitdem die Nachhaltigkeit ein Prinzip zur Ressourcennutzung ist, werden für die Produktion vieler Waren in erster Linie Stoffe verwendet, die nachwachsen oder wiederherstellbar sind.

Wer mit dem Schulranzen darüber hinaus etwas Gutes tun möchte, kann das gebrauchte Exemplar weitergegeben, verschenken oder verkaufen. In einer geschlechtsneutralen Grundfarbe gekauft, reicht man ihn an die jüngeren Geschwister oder Nachbarskinder weiter, die ihren Ranzen dann mit Klettverschlussbildern individuell gestalten und so zu ihrem persönlichen Begleiter im Schulalltag machen können. Die Spende eines gebrauchten Tornisters an den Kinderschutzbund beispielsweise orientiert sich ebenfalls am Nachhaltigkeitsgedanken. Alte Tornister, die über lange Zeit ihre Zuverlässigkeit beweisen und einfach wieder instand zu setzen sind, bekommen so eine neue Daseinsberechtigung. Aus einer Wegwerfgesellschaft entwickelt sich so eine langfristige und nachhaltige Zukunft in einer lebenswerten Umwelt.