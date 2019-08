Bei „Warm ums Herz“ besuchen die Erwachsenen Sport- oder Yogakurse, die Kleinen spielen und toben. Annika Stein berät zudem zu verschiedenen Tragevorrichtungen. (Christa Neckermann)

Dort vermittelt sie unter anderem werdenden Eltern die Vorteile, die das Tragen eines Kindes – vom Säugling bis ins Kleinkindalter – bietet.

„Der Mensch ist ein Tragling. Erst vor wenigen hundert Jahren, und dort meist auch eher in privilegierten Kreisen, wurde das Kind zum Transportieren in einen Wagen gelegt“, erläutert Stein. Noch heute werden in vielen Kulturen Kinder in einem Tragetuch oder -band von der Mutter an der Seite oder bei

älteren Kindern auf dem Rücken getragen. Für Stein liegen die Vorteile dieser Beförderungstechnik auf der Hand: „Man ist mit einer Tragehilfe viel flexibler und unabhängiger. Die Hände bleiben frei, Hindernisse wie Treppen können problemlos überwunden werden und das Kind ist immer dabei. Das ist sehr gut für die körperliche und seelische Entwicklung des Kindes“, sagt die zweifache junge Mutter, die beste Erfahrungen mit Tragehilfe und -tuch gemacht hat. Dieses biete sich als Universalhilfe an. Mit ihm lassen sich die Kleinen entweder vor der Brust, an der Seite oder auf dem Rücken tragen und bieten somit verschiedene, auf die Notwendigkeit des Kindes abgestimmte Transportmöglichkeiten.

Wissenschaftler haben zudem festgestellt, dass das Tragen der Kinder am Körper der Mütter postnatalen Depressionen und Bindungsängsten entgegenwirkt. Zudem werden beim Tragen Glückshormone ausgeschüttet. „Es ist einfach ein schönes, warmes Gefühl, sein Kind sicher und fest am Körper zu spüren. Beim Stillen bietet das Tragetuch eine diskrete Möglichkeit, dieses selbst in der Öffentlichkeit zu tun“, sagt die Trageberaterin. Als besonders hilfreich empfindet Stein das Tragetuch, wenn sie ihre Hausarbeit erledigt. „Das hat jede junge Mutter schon erlebt: Man will staubsaugen, aber im Kinderbettchen schreit der Säugling. Bei der Verwendung eines Tragetuchs ist das kein Problem. Dann kommt das Kind auf den Rücken und viele Aufgaben im Haushalt lassen sich sozusagen gemeinsam erledigen.“

Auch Väter sind Stein zufolge begeisterte Kinderträger. Für Männer seien eher die Tragehilfen, die kleinen Rucksäcken ähneln und sich entweder vor der Brust oder auf dem Rücken tragen lassen, geeignet. „Männer nutzen nur ungern Tragetücher“, sagt Stein.

Als ausgebildete Trageberaterin erklärt sie ihren Kunden, worauf es beim Halten der Sprösslinge ankommt. „Probieren Sie verschiedene Systeme erst aus, wenn das Kind da ist“, rät Stein. Sie bietet individuelle Beratungen, bei denen die Kundinnen in Ruhe testen können, mit welchen Systemen sie sich am wohlsten fühlen. „Wir üben gemeinsam das Anlegen eines Tragetuchs mit den verschiedenen Bindemöglichkeiten. Auch die Väter dürfen in aller Ruhe nach coolen Tragehilfen suchen“, erläutert Stein.

Das ist nicht alles, was die Beraterin in Osterholz-Scharmbeck und umzu anbietet. In ihren liebevoll eingerichteten Räumen in der Bahnhofstraße 74 gibt sie zusätzlich regelmäßig Sport- und Yogakurse für Schwangere, für Mütter mit Babys, aber auch Rückbildungsgymnastik mit und ohne Nachwuchs. Zudem stehen Sportangebote mit Baby zuhause oder draußen auf dem Kursprogramm. Beim Bodyworkout können sich junge Mütter nach der Geburt wieder in Form bringen.

An alle anderen Frauen hat Stein ebenfalls gedacht. Ihr Core-Training, bei dem gezielt die Bereiche Bauch, Rücken, Beckenboden, Po und Oberschenkel trainiert werden, richtet sich an alle Frauen, die ihren Körper straffen, Beckenbodenprobleme beheben oder den Ursachen von Schwangerschaftsproblemen entgegenwirken wollen. Der Kurs Sport in der Schwangerschaft beinhaltet eine Mischung aus Pilates, Fitness, Beckenbodenwahrnehmung und Entspannung. Der Körper wird dabei auf die Geburt sowie die Zeit danach vorbereitet. „Die Rückbildung wird rechtzeitig unterstützt“, sagt Stein. Auch für Babys und Kleinkinder bis vier Jahre hat sie verschiedene Angebote parat. Bei der BabyZeit I und II (von null bis sechs Monate sowie sechs bis zwölf Monate) wird die Entwicklung des Kindes spielerisch gefördert. Dem Nachwuchs werden altersgerechte Spiel- und Bewegungsmaterialien angeboten und es werden erste Kontakte zu anderen Babys geknüpft. In jeder Stunde widmen sich die Teilnehmerinnen einem aktuellen Thema, beispielsweise dem Unterschied zwischen Stillen und der Flasche. Die Eltern können sich austauschen und kennenlernen.

In der Kinderzeit für Mädchen und Jungen zwischen einem und vier Jahren geht es um Spaß haben, Singen, Spielen, Erkunden und Bewegen. Das Kind erhält im Spiel Hilfestellungen zur Entwicklung. Dabei wird das freie und gemeinsame Spiel gefördert. Während sich die Kleinen austoben, tauschen sich auch hier die Eltern aus.

Annika Stein ist mit ihrer Trageberatung sowie Fitness- und Familienkursen unter dem Namen „Warm ums Herz“ in

der Bahnhofstraße 74 in Osterholz- Scharmbeck zu finden. Telefonisch ist de Fachfrau unter 01573 / 517 39 61, per E-Mail an trageberatung@warmumsherz.net erreichbar. Weitere Infos gibt es im Internet unter der Adresse www.

warmumsherz.net.