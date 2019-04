Die idyllisch gelegene Museumsanlage bietet vielfältige kulturelle Angebote. (Picasa und Monika Fricke, Monika Fricke)

Die Freunde und Förderer der Museumsanlage Osterholz- Scharmbeck haben für die neue Saison ein attraktives Kulturprogramm organisiert und laden Geschichts-, Natur- und Kulturinteressierte ein, es zu genießen.

Zwei Ausstellungen gehen in die Verlängerung: Bis Ostermontag,

22. April, sind die Werke des Malers Bernd Pöppelmann, der sich auf die naturalistische Darstellung von Tieren spezialisiert hat, und des Illustrators Claus Rabba zu sehen. Die Ausstellung „Conducteur wird Commissar, Jürgen Christian Findorff in

Osterholz“ zeigt anhand von historischem und aktuellem Kartenmaterial die Entwicklung des Ortsteils Osterholz. Diese Ausstellung endet nun am Sonntag, 28. April, um 14 Uhr mit einer Führung von Wilhelm Berger und Lutz Bernsdorf.

Einen Ausflug durch die Region bietet am heutigen Freitag die Tonbildschau „Die Hamme, Worpswede und das Teufelsmoor – Eine Reise durch Geschichte und Gegenwart“. Um 18 Uhr beginnt Chronist Wilko Jäger im Bauernhaus der Museumsanlage seinen Vortrag, der Eintritt beträgt 5 Euro. Wer Näheres über die heimische Vogelwelt erfahren möchte, kann sich Falkner Norbert Nowka an den Sonntagen, 14. April, 12. Mai und 9. Juni, jeweils ab 14 Uhr anschließen.

Eine lange Tradition hat das Ostereiersuchen rund um die Museumsanlage. An beiden Ostertagen, 21. und 22. April, gibt es von 10 bis 17 Uhr diverse Überraschungen zu finden.

Viele Besucher werden auch zum internationalen Museumstag erwartet. Dieser steht am Sonntag, 19. Mai, unter dem Motto „Museum – Zukunft lebendiger Traditionen“. Von 11 bis

18 Uhr findet der Kunsthandwerkermarkt statt. Mehr als 40 Aussteller präsentieren ihre Arbeiten – von Schmuck über Gebrauchs- und Gartenkeramik bis zu Taschen, Natur-

floristik, Nistkästen und mehr. Im Backofen entstehen frischer Butterkuchen und frisches Brot, das Museumscafé hält selbst gebackene Torten und Kuchen bereit. Wer Appetit auf etwas Deftiges hat, kann sich auf den Findorff-Torfsodenspieß und anderes freuen.

Für die musikalische Umrahmung sorgt die Lloydstreet Bigband aus Bremervörde. Außerdem erwartet die Besucher eine Tombola. Als Hauptgewinn winkt eine Torfkahnfahrt für 16 Personen. Der Erlös dient der Reparatur des Reetdachs am Bauernhaus. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 16. Juni, beginnt schließlich um 11 Uhr ein Jazz-Frühschoppen mit der Band Jazz-Life-Style. Die vier Musiker pflegen die Jazztradition der 50er- bis 70er-Jahre. Der Eintritt ist frei.

Die Museumsanlage, Bördestraße 42, ist montags bis freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr unter Telefon 04791 / 1 31 05 erreichbar. Geöffnet ist sonnabends und sonntags von

10 bis 17 Uhr sowie nach Absprache..