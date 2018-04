Mädchengucken durch Löcher: Originalszene aus der frivolen Filmreihe "Eis am Stiel". (NDR / Studio Hamburg)

„Eis am Stiel - Von Siegern und Verlierern“ heißt der Untertitel von Eric Friedlers Dokumentarfilm. In der Tat steckt darin bereits der dramaturgische Kniff von 95 Filmminuten. „Eis am Stiel“ oder - wie der Film im israelischen Original hieß - „Eskimo Limon“ eroberte 1978 als freizügig freche, aber lebensnah beobachtete Coming-of-Age-Geschichte dreier „pubertätsgestörter“ Freunde die Kinoleinwände der Welt. In Europa, vor allem in Deutschland, aber auch in Ländern wie Japan wurde das „Eis am Stiel“-Pferd über sieben Fortsetzungen bis ins Jahr 1988 erfolgreich totgeritten. Nur die USA waren gegen den Hype um die Jugendclique immun. Die „Eis am Stiel“-Filme wurden über die Jahre immer schlechter, im Prinzip waren sie bereits ab „Eis am Stiel II“ (1979) alberne Softpornos mit schlechten Witzen. Dokumentarfilmer Friedler interessiert nun weniger die filmhistorische Aufarbeitung der Reihe, sondern was sie mit ihren Protagonisten machte. Dem derzeit höchstdekorierten deutschen Dokumentarfilmer gelingt dies auf faszinierende Weise.

Wer in den späten 70-ern und 80-ern jung war in Deutschland, erinnert sich an knallig bunte, ziemlich überladene Filmplakate, die in den Innenstädten, gerne aber auch in miefigen Provinzkino-Glaskästen Werbung für den neusten „Eis am Stiel“-Streifen machten. Dass die Filmreihe aus Israel stammte, wusste kaum einer. Erzählt wurde von den Liebesabenteuern dreier Freunde: dem schüchternen, süßen Benny (Yftach Katzur), dem dicken Johnny (Zachi Boy) und dem schönen, aber arroganten Momo (Jonathan Sagall). Das Lexikon des Internationalen Films bezeichnet „Eskimo Limon“, benannt nach einem in Israel populären Eislutscher, als „American Graffiti“ auf Israelisch. Nicht ganz falsch. Wegen seiner authentischen Atmosphäre und der anrührend erzählten Geschichte einer ersten traurigen Liebe wurde der erste Film gar zur Berlinale eingeladen.

Drei Hauptdarsteller des überraschenden Filmerfolges "Eis am Stiel" treffen sich nach 40 Jahren wieder (von links): Anat Atzmon, Zachi Noy und Yftach Katzur. (NDR)

Eric Friedler („The Voice of Peace - Der Traum des Abie Nathan“) begleitet anfangs die unerwartete Erfolgsgeschichte der Low-Budget-Produktion, in der Regisseur Boaz Davidson mehr oder weniger die Story seiner eigenen ersten Liebe aufarbeitete. Die Darsteller holte er vom Jugendtheater oder von der Straße, alle waren vom unerwarteten Hype rund um das Pubertäts-Produkt überrascht. Auch wenn „Eis am Stiel“ nie das Filmland Amerika eroberte, seine Produzenten Menahem Golem und Yoram Globus taten es. Die beiden Israelis wechselten nach Hollywood und wurden mit Actionfilmen sowie deren Stars Chuck Norris und Charles Bronson ungemein reich. Auch Regisseur Boaz Davidson, Jahrgang 1943, nutzte die Gunst der Stunde. Anfangs arbeitete er mit Golem und Globus in Hollywood zusammen, später gründete er seine eigene Produktionsfirma.

40 Jahre nach „Eis am Stiel“ findet Eric Friedler jedoch nicht nur Erfolgsstorys. Vor allem die Darsteller scheinen finanziell kaum von der Reihe profitiert zu haben. Im Gegenteil - viele, die der Schauspielerei treu bleiben wollten, wurden durch die Trashreihe verbrannt und waren anderweitig nicht mehr vermittelbar. Hauptdarsteller Yftach Katzur, im Sommer wird er 60 Jahre alt, scheint noch am unbeschadendsten davongekommen zu sein. „Benny“ hängte die Schauspielerei irgendwann an den Nagel und ist heute als Unternehmer aktiv. Der zur Vorpremiere des Dokumentarfilms in einem Hamburg Kino angereiste Israeli zieht ein gespaltenes Fazit seines frühen Ruhms. „Ich habe meinen Preis dafür bezahlt“, sagt er mit entspannter Miene, „zum Beispiel, dass viele Menschen mich zu kennen glauben, ohne die geringste Ahnung von mir zu haben. Auch im Geschäft muss ich andauernd über 'Eis am Stiel' reden. Andererseits profitierte ich sehr von Benni. Er öffnet mir bis heute Türen, ich muss nur hindurchgehen.“

Zwei der drei Freunde aus "Eis am Stiel": Im Helden Benny (Yftach Katzur, links) hatte sich Boaz Davidson, Regisseur und Drehbuchautor, selbst als junger Mann wiederbelebt. Erzählt wird die erste, unglückliche große Liebe des Mannes. Jonathan Sagall, Darsteller von Schönling Momo, wollte sich als einziger Protagonist der Filmreihe nicht in Friedlers Dokumantarfilm äußern. Der Mädchentraum von einst war in Wirklichkeit übrigens schwul - was damals natürlich keiner wissen durfte. (NDR / Studio Hamburg)

Doch Katzur denkt auch an jene, denen „Eis am Stiel“ weniger gut bekam. „Anders als bei ein paar Kollegen wurde Benny nicht zu meiner Identität, sondern blieb stets nur Teil davon. Es ist ungeheuer traurig, wenn deine Persönlichkeit von einer einzigen Rolle definiert wird, die auch noch 40 Jahre zurückliegt.“ So wie vom alten Kumpel Yftach beschrieben, geht es dem „dicken Johnny“ aus dem Film bis heute. Der 64-Jährige Zachi Noy tingelt bis heute in seiner Rolle über kleinste Bühnen und singt Stimmungslieder vor betrunkenen Menschen fortgeschrittenen Alters. Jene eben, die sich noch an „Eis am Stiel“ erinnern können. Die Deutsche Sybille Rauch, in einigen Fortsetzungen wirkte sie mit, war Anfang der 80er-Jahre ein erfolgreiches Playmate. Heute muss sie mit fast 60 wieder anschaffen gehen. Auch das ist eine der traurigen Gegenwarts-Geschichten, die Friedler erzählt.

Wie schon in seinem fantastischen Vorgängerfilm „Der Clown“über einen nie zustandegekommenen KZ-Film von und mit Jerry Lewis nähert sich der 1971 geborene Friedler über ein Filmprojekt den großen Fragen des Lebens: Welche Entscheidungen trifft der Mensch und welche Tragweite haben sie? Hätte man selbst ein ganz anderes Leben haben können? Der melancholische, aber genaue Blick auf derlei Fragen zeichnet das Werk des gebürtigen Australiers Eric Friedler, heute ist er beim NDR in Hamburg tätig, aus. Dass er immer wieder großartige Storys findet, die danach schreien, erzählt zu werden, zeichnet ihn aus. Schade nur, dass für seine klugen Studien über das menschliche Streben und Scheitern meist nur ein Sendeplatz deutlich nach 23 Uhr übrig bleibt.

Die Schauspieler Zachi Noy (links) und Yftach Katzur in "Eis am Stiel": Vor allem mit dem "dicken Johnny", der schon in den Filmen meistens Pech hatte, meinte es das wirkliche Leben nicht allzu gut. (NDR / Studio Hamburg)

Das Erste zeigt „Eskimo Limon“ am Sonntag, 6. Mai, 23.35 Uhr.