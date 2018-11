Neue Christbaumständer funktionieren meistens mit einem Seilzugsystem und sind einfach zu handhaben. (Andrea Warnecke, dpa-tmn)

Doch alle Jahre wieder gehen dem festlichen Anblick allerlei Bescherungen voraus, die man sich allerdings mit etwas Planung durchaus ersparen kann. Das heißt: Am besten jetzt schon prüfen, ob die Glühbirnen der vorhandenen Lichterkette noch zuverlässig leuchten, und ob sich für den kapriziösen alten Christbaumständer nicht doch noch etwas Besseres findet. In der Rubrik Weihnachtliches des Extra-Markt kann man sich rechtzeitig danach umschauen.

Der Bedarf an saisonalen „Stammhaltern“ ist auf jeden Fall da und seit vielen Jahren konstant: Auch in dieser Weihnachtszeit werden in Deutschland laut einer Studie des EHI Retail Institute wieder rund 29,5 Millionen Bäume unter die Leute gebracht. Etwa die Hälfte aller 40,5 Millionen deutschen Haushalte gönnt sich Jahr für Jahr einen Christbaum. In privaten Haushalten mit mehr als drei Personen sind es sogar 80 Prozent. Zwischen zehn und zwölf Prozent aller Käufer entscheiden sich dabei für einen Topfbaum mit Ballen. Der große Rest benötigt eine Vorrichtung, um den Baum gerade und standfest zu halten.

Historische Christbaumständer, die in manchen Familien seit Generationen weitervererbt werden, sind oftmals besonders aufwendig gestaltet und schön. Wer solche Antiquitäten liebt, nimmt gern in Kauf, dass sie nicht sonderlich komfortabel sind. Meist muss der Baumstamm zuvor auf die passende Größe zurechtgehobelt und gefeilt werden, damit er in die vorgesehene Schraubbefestigung passt. Moderne Konstruktionen funktionieren mithilfe von Spannseilen und Halteklauen wie ein Seilzug. Der Baum wird dann recht einfach mittels Handkurbel oder Fußhebel fest in der Vorrichtung eingeklemmt und kann leicht nachjustiert werden.

Da sie normalerweise nur wenige Wochen im Jahr gebraucht werden, sind Weihnachtsbaumständer eine Investition für viele Jahre. Ein wichtiges Entscheidungskriterium ist die Größe des Weihnachtsbaums. Unterschiedliche Ständer sind für verschieden große Stammdurchmesser und unterschiedliche Maximalhöhen konstruiert. Werden diese über- oder unterschritten, wird der Baum nicht sicher stehen. In Haushalten mit kleinen Kindern oder Haustieren ist es ratsam, den Baum zusätzlich mit einem Seil an einer Wand zu befestigen – sicher ist sicher.

Sinnvoll ist zudem ein Ständer mit ausreichend dimensioniertem Wasserbehälter. Dieser dient dazu, den Baum permanent von unten zu befeuchten und so seine Lebensdauer zu verlängern. Dabei sollte der Durst der Bäume nicht unterschätzt werden: Ein ausgewachsenes Exemplar von drei Metern kann in drei Tagen durchaus einen knappen Liter Wasser verbrauchen. Wer seinen temporären Zimmerbaum länger frisch halten möchte, sollte ihn möglichst weit entfernt von Heizung und Ofen aufstellen und ihm zusätzlich eine tägliche Dusche aus der Spritzpistole verpassen.