In ihrem ersten Podcast spricht Judith Williams ab sofort über mutige und erfolgreiche Frauen. (Audio Alliance / Julia Saller)

Für viele ist sie ein Vorbild: Als Unternehmerin und Investorin in der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“ hat Judith Williams schon oft bewiesen, dass Frauen ebenso erfolgreich sein können wie Männer. Pünktlich zum Weltfrauentag möchte die 49-Jährige diesen Standpunkt nun mit ihrem ersten eigenen Podcast unterstreichen.

„GO GIRL GO!“ heißt das Format, dessen erste Folge seit Montag auf AUDIO NOW abrufbar ist. Zum Auftakt erzählt die in Deutschland geborene US-Amerikanerin darin viel über sich selbst und ihre Karriere. Der Titel ihres Podcasts, verrät sie außerdem, gehe auf einen Spruch ihrer Mutter zurück, mit dem diese sie als kleines Mädchen motiviert habe.

In den kommenden Folgen, die ab Freitag, 12. März, 14-tägig erscheinen werden, spricht Williams dann mit spannenden weiblichen Prominenten, darunter die Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär, die Schauspielerin und Filmproduzentin Veronica Ferres sowie die Influencerin Dagi Bee. Ziel sei dabei, dass diese ihr persönliches Erfolgsgeheimnis verraten. Außerdem sollen Themen wie Mütter in der Politik oder das Frauenbild in den sozialen Netzwerken diskutiert werden.

„Wir brauchen mehr Weiblichkeit“

„Mit meinem Podcast möchte ich Frauen Mut machen, ihr Leben selbstbewusst in die Hand zu nehmen“, erklärt Williams. Seit Jahren engagiere sie sich schon für Women Empowerment, weil gerade junge Frauen nach weiblichen Vorbildern suchen. Sie stellt klar: „Dabei geht es mir nicht darum, Männer auszugrenzen, aber darum, Frauen zum selbstverständlichen Teil des Teams zu machen. Ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland, das über keine Rohstoffe verfügt, kann es sich nicht leisten, auf die Hälfte seiner kreativen, engagierten und intelligenten Köpfe zu verzichten. Wenn wir für die Zukunft positiv gestalten wollen, brauchen wir mehr Weiblichkeit, insbesondere in den Vorstands- und Führungsetage.“

Ähnlich sieht es auch Mirijam Trunk, die Geschäftsführerin von „Audio Alliance“, welche für die Produktion verantwortlich ist: „Das stereotype Bild, dass 'Boss' gleich 'Mann' bedeutet, muss nach und nach aus allen Köpfen verschwinden.“ Umso wichtiger sei es, dass es Frauen wie Judith Williams gibt, die dies so konsequent vorleben.