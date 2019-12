Es müssen nicht immer Sachgeschenke sein: Auch Gutscheine sind eine schöne Gabe für Freunde und Familie. (Christin Klose, dpa-tmn)

Das TiO Theater in OHZ, Scharmbecker Speeldeel, gehört im Landkreis Osterholz zu den Garanten für gute Unterhaltung und beste Stimmung. In den dunklen Wintermonaten bereiten die Akteure auf der Bühne der Großen Scheune im Kulturzentrum Gut Sandbeck ihrem Publikum unterhalt-

same Stunden. Unter der fachkundigen Regie von Berufsregisseuren bringen die Schauspieler des Stadttheaters von Musik- und Kriminalstücken über Komödien bis zu Dramen regelmäßig alle Genres auf die Bühne.

Die Theatersaison beginnt im Oktober traditionell mit einem niederdeutschen Stück, im Dezember folgt die Aufführung eines hochdeutschen Weihnachtsmärchens im Forum des Möbelhauses Meyerhoff. Die Januaraufführung wird wiederum auf Hochdeutsch gespielt – ab dem 11. Januar zeigen die Darsteller die Komödie „Nach Paris“. Im März schließt die Saison „op Platt“. In der Großen Scheune ist dann „Dree Mann an de Küst“ zu sehen.

Wer nicht gleich ein komplettes Abonnement verschenken möchte, fängt mit einem Gutschein klein an. Erhältlich sind die Theatergutscheine in der Vorverkaufsstelle beim Osterholzer Zeitungsverlag in der Bördestraße 9.

In der Nähe des Bahnhofs befindet sich die Stadthalle Osterholz- Scharmbeck. Diese hat sich in den vergangenen Jahren ebenfalls zu einem renommierten Veranstaltungsort entwickelt, der Besucher aus dem gesamten Elbe-Weser- Dreieck und darüber hinaus in die Kreisstadt lockt. Auch für 2020 haben Stadthallenmanager Matthias Renken und sein Team ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das für jeden Geschmack etwas Besonderes bereithält. „Für Kurzentschlossene empfehle ich ‚Völkerbal‘ am Sonnabend, 18. Januar 2020. Die Rammstein- Tribute-Show kommt zu uns“, sagt Renken. Für den 3. April hat sein Team Kerstin Ott mit ihrem Mix aus Dancepop und deutschsprachigem Schlager verpflichtet. Darüber hinaus kommen Comedians wie Jürgen von der Lippe und Theaterensembles in die Stadthalle.

Das vollständige Programm der beiden Einrichtungen finden Interessierte im Internet unter www.scharmbecker- speeldeel.de und unter www.stadthalle- ohz.de/programm.