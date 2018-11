easylife-Geschäftsführerin Annette Heuer im Gespräch mit Teilnehmer Jürgen Behrens-Kehlbeck. (Kristina Bumb)

Ihr Konzept bringt nicht nur den Stoffwechsel, sondern auch die Seele wieder in Schwung. easylife-Teilnehmer Jürgen Behrens-­Kehlbeck spricht im Interview über seine Erfahrungen mit dem Programm – und ein wiederentdecktes Wohlgefühl.

Annette Heuer (vorne) und ihr Team sorgen dafür, dass sich ihre Teilnehmer wohlfühlen. (Kristina Bumb)

Wie sind Sie auf die original easy­life-Therapie aufmerksam geworden?

Eine umfassende Betreuung gehört zum Konzept. (Ellen Stüdgens)

Wie verlief das Beratungsgespräch?

Ich hatte ganz viele Fragen zu dem Konzept und habe auch gezweifelt, ob dieses Konzept bei mir funktioniert. Aber easylife ist mir keine Antwort schuldig geblieben – alle Fragen wurden beantwortet. Wichtig war mir, dass Lebensmittel eingesetzt werden, die mir schmecken, und genügend Alternativen angeboten werden. Außerdem, dass ich ein Konzept erhalte, welches ich gut in meinen Arbeitsalltag integrieren kann. Ich fühlte mich total kompetent beraten, was mich letztlich überzeugt hat.

Wie verläuft die Therapie?

Am Anfang habe ich alles aufgeschrieben, was ich esse und trinke. Durch die Beratungsgespräche konnten Fehler bei der Umsetzung sehr schnell erkannt werden, sodass ich diese zukünftig vermeiden konnte. Außerdem funktionierte die Abnahme von Anfang an, was mich sehr motiviert hat.

Wie empfinden Sie die fachliche Betreuung durch das easylife Kompetenzzentrum Bremen?

In einem Wort: Ausgezeichnet. Ich konnte jederzeit vorbeikommen, alle Fragen wurden beantwortet und die enge Begleitung hat mir die notwendige Sicherheit für die Umsetzung gegeben.

Wie bewerten Sie die Therapie?

Ich bin bis jetzt insgesamt 16 Wochen dabei. In dieser Zeit habe ich tatsächlich 30,5 Kilogramm abgenommen. Das geht weit über meine Erwartungen hinaus. Insbesondere das ungesunde und schädliche Fett – das Bauchfett – konnte deutlich verringert werden, was natürlich für meine Gesundheit von großer Bedeutung ist. Ich fühle mich merklich wohler und habe in meiner alten Hose wieder eine tolle Figur. Ich fühle mich insgesamt fitter und ­wacher.

Können Sie Ihr Gewicht halten?

Bislang habe ich auch in der Nachbetreuung noch Gewicht verloren. Ich bin überzeugt, dass ich mein Gewicht nachhaltig halten kann, weil ich das easylife-Konzept verinnerlicht habe und es zu meinem täglichen Begleiter geworden ist. Deshalb kann ich auch mal ein Stück Kuchen essen oder ein Glas Wein trinken, ohne dass mein Gewicht wieder nach oben geht. Dies funktioniert deshalb, weil nun mein Stoffwechsel funktioniert. Wichtig ist für mich auch, dass ich in der Nachbetreuung weiterhin jegliche Unterstützung vom easylife-Team bekomme, die ich brauche.

Wie lautet Ihr Fazit?

Für mich ist das easylife-Konzept genau das Richtige! Und ich empfehle es jedem, der auf gesunde Weise und mit Spaß Gewicht verlieren will und etwas für seine Gesundheit tun möchte. Und ich habe dadurch auch noch Kochen gelernt, was ich bis dahin nicht konnte. Super!