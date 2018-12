Der Traum des „Mister Bremen“, Adriaan van Veen, die „Mister Germany“-Schärpe tragen zu dürfen, ist geplatzt. (Adriaan van Veen)

Wer ist der Schönste im ganzen Land? Es ist nicht Adriaan van Veen. Der Traum des „Mister Bremen“, die „Mister Germany“-Schärpe tragen zu dürfen, ist geplatzt. In der Nacht zu Sonntag musste er sich beim Finale in Linstow (Landkreis Rostock) dem 27-jährigen Leipziger Sasha Sasse, „Mister Mitteldeutschland 2018“, geschlagen geben. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Soabre Ouattara aus Lübeck, der als „Mister Schleswig-Holstein“ ins Rennen ging, und Alexander Speiser aus Karlsruhe, der amtierende „Mister Baden-Württemberg“.

Ein kleiner Trost für Adrian van Veen: Artur Werschinin, der den 29-jährigen „Mister Bremen“ bei der Wahl zum „Mister Niedersachsen“ ausstach, landete ebenfalls auf den hinteren Plätzen. Grundsätzlich bläst van Veen kein Trübsal. Der Hannoveraner besitzt trotz verlorener Wahl einen Plan. „Meinen Job als selbstständiger Webdesigner führe ich nur noch nebenbei aus und arbeite aktuell an meiner Karriere als Model und Schauspieler“, erklärt er dem WESER-KURIER. Acht Modelagenturen haben ihn nach eigenem Bekunden in die Kartei aufgenommen. Außerdem vollende er momentan ein Diätprogramm, das er in Kürze als E-Book auf den Markt bringen möchte. Schließlich verrät er noch, dass er für eine Sendung beim Privatsender Vox im Gespräch sei. Was genau das Publikum erwartet, mag der 1,78 Meter große Blondschopf allerdings noch nicht verraten.

Miss- und Misterwahlen stehen schon seit Längerem in der Kritik, weil sie Klischees bedienen und Vorurteile manifestieren. Beim Finale in Linstow ärgerte sich die Medienwissenschaftlerin Elizabeth Prommer von der Universität Rostock. „Solche Veranstaltungen normieren zu Einheitslook und Mainstream“, sagte sie. „Eigentlich ist es erschreckend, dass die Männer nun dazu gebracht werden, als reine Objekte zu fungieren - so wie Frauen.“ Dabei werde doch gerade versucht, Frauen aus diesem Klischee herauszuholen. Prommer wünschte sich deshalb ein wenig mehr Reflexion.

Adriaan van Veen nutzt deshalb die Aufmerksamkeit, um mit seinem „Diätprogramm anderen Menschen zu helfen, ebenfalls soviel abzunehmen wie ich“. Denn der 29-Jährige brachte bis vor wenigen Monaten noch 104 Kilogramm auf die Waage, die er sich nach der Insolvenz seines Start-ups angegessen hatte. Innerhalb von fünf Monaten nahm er dann 20 Kilogramm ab - immer den Titel „Mister Bremen“ im Blick. Durch die Miss Germany Corporation ist van Veen zudem auf die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) aufmerksam geworden, wo er sich engagiert und als Spender registrieren ließ.