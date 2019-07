IHU

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Für neue Mitglieder

GEM

In den vergangenen Jahren hat sich der Stadtteil Huchting sowohl in der Bevölkerungsstruktur als auch im wirtschaftlichen Bereich stark verändert. So sind viele Unternehmen und auch kleinere Betriebe in das Quartier gezogen.