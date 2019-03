Eine automatische Bewässerung hält den Garten im grünen Bereich. (djd/www.rainpro.de/Hunter)

Häufig ist schlicht die Zeit zu knapp, um Beete und Rasenflächen regelmäßig mit ausreichend Wasser zu versorgen. Noch fataler können die Folgen für die Pflanzen sein, wenn das Grün über mehrere Wochen hinweg verwaist ist, etwa während des Urlaubs. Automatische Bewässerungsanlagen sorgen für den notwendigen Flüssigkeitsnachschub. Zudem erhöhen sie den Komfort im Alltag und verringern dank der exakten Dosierung oft den Wasserverbrauch im Haushalt.

Ein wesentlicher Vorteil der automatischen Anlagen: Sie verteilen das Nass exakt nach Bedarf, abhängig von der Grundstückslage und eventuell gefallenen Niederschlägen. Besonders effektiv ist es, ein Steuergerät wie X-Core der Firma Hunter mit einem Wettersensor zu koppeln, um die Wassermenge aus der künstlichen Beregnung passend zu rationieren. Dadurch sinkt in den meisten Fällen der Wasserverbrauch im Vergleich zum Gießen per Hand. Automatisch bestimmt die Beregnung auch die Tageszeit mit der geringsten Verdunstung, um auf diese Weise Wasserverluste zu verringern. Wichtig ist es in jedem Fall, die Anlage passend zur Größe des eigenen Gartens zu dimensionieren.

Von Bedeutung sind ferner Aspekte wie die Bodenbeschaffenheit. Bei lehmigen Verhältnissen ist das Wasser anders zu dosieren als auf sandigen Böden. Planung und Bau eines Bewässerungssystems sollten daher durch Fachbetriebe erfolgen. So sind auf Sandböden Regner mit geringer Intensität zu empfehlen, die dafür häufiger Nass spenden, weil das Wasser dort schnell versickert. Lehmige Böden haben eine mittlere Aufnahmefähigkeit und können Wasser besser speichern. Tonböden haben wiederum eine hohe Speicherkapazität, nehmen aber wenig Wasser auf. Daher ist es wichtig, das System auf den Boden abzustimmen.



Weitere Informationen im Internet unter www.rainpro.de.