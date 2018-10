Die Diakonische Behindertenhilfe gGmbH hatte die neuen FSJler und BFDler im September zu einem Einführungsseminar ins Bildungszentrum Bad Bederkesa eingeladen. Dort erwartete sie ein Programm aus allgemeinen Informationen zu Wurzeln und Geschichte der Diakonie und des Trägers, aber auch thematischen Schwerpunkten und Möglichkeiten der Selbsterfahrung, die den Einstieg in die Tätigkeit erleichtern sollen. Vor allem aber standen der Austausch und das gegenseitige Kennenlernen – unter anderem beim abendlichen Grillen im Vordergrund, sodass alle für eine rundum gelungene Veranstaltung gesorgt haben.

Es besteht die Möglichkeit, auch zu diesem späteren Zeitpunkt in ein FSJ oder den BFD einzusteigen. Informationen hierzu erteilt gerne Johanna Quell, Personalreferentin, unter Telefon 0 42 98 / 927 421 oder per Mail an johanna.quell@dbh-lilienthal.de. Bewerbungen können ebenfalls gerne per Mail oder aber postalisch an die Diakonische Behindertenhilfe gGmbH, Moorhauser Landstraße 3 a, 28865 Lilienthal, gesendet werden.