Diese wiesen eine große Vielfalt an Farben und Formen auf, erklärt die Gartenarchitektin Anja Maubach.

Bei den Funkien handelt es sich um eine Gattung von Pflanzen, die überwiegend aus schattigen Wäldern Asiens stammen. Der wissenschaftliche Ausdruck für die Gattung lautet Hosta. „Es gibt mehr als 8000 verschiedene Arten und Sorten“, erklärt Christa Hülsmann, Leiterin der Fachgruppe Hosta in der Gesellschaft zur Förderung der Gartenkultur in Berlin. So erreichen manche Funkien lediglich eine Höhe von wenigen Zentimetern, andere aber eine von eineinhalb Metern. Die Horste, die sich im Laufe der Jahre entwickeln, können einen Durchmesser von bis zu zwei Metern haben.

Die Pflanzen können selbst an schwierigen Orten wachsen. Christa Hülsmann nennt als Beispiel Bereiche unter Walnussbäumen. Solche Bäume sorgten dafür, dass im Boden Gerbsäure angereichert werde. Anders als die meisten anderen Pflanzen reagierten Funkien nicht empfindlich darauf. Auch zur Unterdrückung von Giersch seien sie gut geeignet.

Um sich dauerhaft an einem Ort behaupten zu können, benötigen Funkien im Frühling und im Herbst ausreichend Feuchtigkeit. Im Frühjahr brauchen sie das Bodenwasser zum Austrieb des Laubes, und im Herbst werden die Knospen für den Austrieb im folgenden Frühjahr angelegt. Ein deutliches Zeichen für einen trockenen Herbst ist daher ein schwacher Austrieb der Pflanzen. Der Boden sollte grundsätzlich nährstoffreich sein, Feuchtigkeit gut halten, das Wasser aber nicht aufstauen. Christa Hülsmann bringt es so auf den Punkt: „Ein Lehmboden ist besser als Sand.“

Manche Funkien bilden reizvolle Blüten. „Eine einfache, aber bezaubernde Art ist beispielsweise die violett blühende Glocken-Funkie (Hosta ventricosa)“, sagt Anja Maubach. Wer Blütenduft mag, dem empfiehlt die Gartenarchitektin die Sorte 'Royal Standard'. Sie stammt wie viele Sorten mit duftenden Blüten von der Art Hosta plantaginea ab. „Diese Art liebt es etwas wärmer und sollte daher ruhig etwas sonniger stehen“, erläutert Christa Hülsmann.

Nach ihren Worten lassen sich Funkien auch gut im Kübel halten. Selbst im Winter könnten sie auf dem Balkon stehen bleiben. „Es macht den Funkien nichts aus, wenn der Wurzelballen durchfriert“, erklärt die Expertin.