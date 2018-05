Alle Mannschaftsmitglieder schreien vor Freude, und auch der Torschütze rennt mit einem lauten Schrei in Richtung Mittellinie. War das etwa der Torjubel von Weltfußballer Cristiano Ronaldo? Nein – dieses Szenario gehörte zum gewohnten Bild des „Kick-It“ Ostercampes des TSV Weyhe-Lahausen.

In der zweiten Woche der Osterferien arbeiteten 38 Kinder von morgens 9 Uhr bis abends 17 Uhr daran, ihre Fähigkeiten zu verbessern, um so die freie Zeit sinnvoll nutzen zu können. Während also die Eltern arbeiten gehen konnten, haben die Jungs und Mädchen Turniere gespielt, fußballspezifische Übungen gemacht und sich für die Trickvorführung am Abschlusstag vorbereitet. Während der gesamten Zeit wurden die Kinder von sieben Betreuern beaufsichtigt, von denen früher selber ein Großteil zum Fußballcamp gegangen ist. Die Betreuer waren aber nicht nur die altbekannten Aufsichtspersonen, sondern zugleich auch Trainer und Mitspieler.

Neben dem Training gab es für die Kinder noch eine lange Mittagspause. In dieser Zeit wurde bei einem frisch gekochten Mittagsessen und einem kleinen Film neue Kraft für die Einheit am Nachmittag getankt. Während man am Vormittag noch in der Halle trainierte, ging es am Nachmittag nach draußen auf den Platz. „Nach jedem Tag sind die Kinder völlig ausgepowert, aber mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht nach Hause gefahren“, erinnern sich die beiden Betreuer Fynn Dismer und Marvin Bade. Weiter führen sie aus: „Das gesamte Ostercamp wird darauf ausgelegt, den Kindern den Spaß am Fußball zu vermitteln beziehungsweise zu intensivieren. Wenn man dann die eben genannte Resonanz bekommt, dann weiß man, dass sich die ganze Anstrengung rund um die Organisation und Durchführung gelohnt hat.“

Als am Ende der Ferienfreizeit die ersten Kinder nachfragten, wann denn Sommer- und Herbstcamp stattfänden, haben nicht nur die Kinder, sondern auch die Betreuer gelacht. Denn so eine Frage wird nur dann gestellt, wenn es den Kindern wirklich gefallen hat. Die nächsten Fußballcamps finden vom 2. bis 6. Juli, 30. Juli bis 3. August und vom 8. bis 12. Oktober statt. Nähere Informationen dazu gibt es unter der E-Mail-Adresse fsjler@tsvwl.de oder unter Telefon 0 42 03 / 49 29.