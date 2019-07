Für Daniel Sturridge ist die Welt wieder in Ordnung. Foto: Rui Vieira/AP (Rui Vieira / dpa)

Ex-Liverpool-Stürmer Daniel Sturridge hat seinen Hund wieder. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge waren der frühere englische Fußball-Nationalspieler und der Vierbeiner am Mittwoch wieder vereint.

Nach einem Einbruch in sein Haus in Los Angeles am späten Montagabend (Ortszeit) hatte der 29-Jährige seinen Hund vermisst. Den Berichten nach hat es keine Festnahmen gegeben.

Auf sozialen Netzwerken hatte Sturridge verzweifelt nach dem Hund gesucht und unter anderem auf Instagram Videos und Fotos gepostet. „Jemand hat meinen Hund gestohlen. Ich werde alles bezahlen. Ich will ihn zurück“, hatte er unter ein Video geschrieben. (dpa)