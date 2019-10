Guido Cantz hat sich einen Traum erfüllt. Foto: Tobias Hase/dpa (Tobias Hase / dpa)

Der „Verstehen Sie Spaß?“-Moderator Guido Cantz (48) hat sich mit einem heimlichen Filmdreh beim Fußball-Erstligisten Borussia Dortmund einen Traum erfüllt.

„Die Dreharbeiten beim BVB waren für mich ein persönliches Highlight“, sagte der Fußballfan in Baden-Baden der Deutschen Presse-Agentur: „Schon als kleiner Junge habe ich davon geträumt, in einem Erstligastadion zu spielen.“ Für die Fernsehshow der ARD stellte Cantz den Profikickern Marco Reus, Julian Brandt und Mats Hummels eine Falle. Gezeigt wird der Beitrag in der neuen Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ am Samstag (12. Oktober) um 20.15 Uhr im Ersten.

Die Sendung kommt live aus München. Sie läuft zeitgleich im österreichischen Fernsehen ORF 1 und im Schweizer Fernsehen SRF 1. Weitere Gäste in der Unterhaltungsshow sind die Schauspielerin Barbara Wussow, der Schweizer Kabarettist Emil Steinberger sowie der Weltmeister und Olympiasieger im Beachvolleyball, Julius Brink. Auch sie wurden von Cantz mit der versteckten Kamera hereingelegt.

„Verstehen Sie Spaß?“ läuft seit 1980 und ist damit nach Angaben des für die Sendung verantwortlichen Südwestrundfunks (SWR) in Baden-Baden die älteste Samstagabendshow im deutschen Fernsehen. (dpa)