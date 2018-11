Der TSV Dörverden – hier in dunkelgrün – bei der Hallen-Kreismeisterschaft im Fußball. (Focke Strangmann)

Im Alter von vier Jahren habe seine „Vereinskarriere“ im 1908 gegründeten TSV Dörverden begonnen, als er Mitglied in der Kinderturngruppe wurde.

Später sei er auch kurz im Bereich Leichtathletik aktiv gewesen, doch eigentlich schlug und schlage sein Herz schon immer für Fußball. Zeitweise habe er auch selbst eine Mannschaft trainiert. „Als Trainer bin ich jetzt nicht mehr aktiv, spiele aber selbst noch in der Alt- oder auch Seniorenliga der über 40-Jährigen.“

Fußball ist die größte Sparte beim TSV (Grün). Aber auch andere Sportarten wie Trampolinspringen sind dabei. (Björn Hake)

Seine Mannschaft, mit der er momentan als Tabellenletzter gegen den Abstieg kämpfe, sei eine Spielgemeinschaft mit den umliegenden Vereinen: „Wie es in verschiedenen Altersgruppen der Fall ist, würden wir sonst als einzelner Verein keine ganze Mannschaft stellen können.“

Fußball am stärksten

Die Fußballsparte sei, gefolgt von Karate und Turnen, die mitgliederstärkste Sparte im TSV, der aktuell gut 750 Mitglieder zählt, „Tendenz steigend“. Seit einigen Jahren schon müsse man sich über sinkende Mitgliederzahlen, anders als es bei vielen anderen Vereinen der Fall sei, keine Sorgen machen.

„Trotzdem machen Spielgemeinschaften häufig Sinn, um für alle Altersklassen und in allen Sparten entsprechende Angebote vorhalten zu können.“ Den Verein weiter wachsen zu lassen, neue Mitglieder zu gewinnen und die jetzigen zu halten, war, ist und bleibe stets eine Herausforderung, der er sich als Vorsitzender widmen müsse.

„Der TSV Dörverden hat schließlich in früheren Zeiten schon einmal über 1000 Mitglieder gezählt.“ Zumindest 800 Mitglieder anzustreben sei daher wünschenswert, um die finanzielle Situation langfristig sicherzustellen und zugleich das kulturelle Angebot der Gemeinde mit denen des Vereins zu bereichern.

Zu Kuhlemanns Aufgaben zähle unter anderem auch die Koordination der verschiedenen Pflegemaßnahmen, die es als Verein, der als Eigentümer verschiedener Anlagen eingetragen ist, zu organisieren gebe. „Das Vereinsheim, die Kabinen und Sanitäranlagen sowie die Platzanlagen müssen schließlich in Stand gehalten werden.“

Dabei würden sie allerdings auch von der Gemeinde unterstützt. Mit deren Hilfe sowie einem Zuschuss seitens des Landkreises sei im vergangenen Jahr beispielsweise eine neue Heizungsanlage eingebaut worden. Die übrigen Anlagen im Sanitärbereich sowie die Kabinen stammten aus den Jahren 2004 und 2005, „deren Finanzierung war damals für unseren Verein ein wahrer Kraftakt“.

Über eigene Sporthallen verfüge der Verein nicht, sie könnten aber die Wesersporthalle und die Kurt-Poppe-Halle, beides Schulhallen, in den Nachmittagsstunden nutzen. Als weitere externe Lokalität stünde ihnen das Schwimmbad in Dörverden zur Verfügung, was seitens der sehr aktiven Schwimmabteilung auch häufig frequentiert werde.

Wie Kuhlemann erläutert, sei es als Mehrspartenverein, der zudem an verschiedenen Punkten immer wieder mit anderen Instanzen wie der Gemeinde, Schulen und dem örtlichen Schwimmbad sowie anderen Vereinen zusammenarbeite, sehr wichtig, alle Trainingszeiten und sonstigen Belange zu koordinieren.

Im Bereich Fußball praktiziere man dies schon sehr lange, die Spielgemeinschaften bis zur U11 mit den Vereinen in Hülsen und Westen seien für eine Vielzahl ihrer Mitglieder eine „tolle Möglichkeit, ihre Wunschsportart ausüben zu können“. Für die Mannschaften ab der U12 gebe es seit vergangenem Jahr eine Neuerung: „Wir haben einen eigenen Jugendförderverein ins Leben gerufen, der vereinsübergreifend arbeitet, denn in den Mannschaften spielen nicht nur Kinder und Jugendliche aus Dörverden, sondern auch aus Hülsen, Westen, Warnebergen und Hönisch.“

Trainiert werde reihum auf allen Sportplätzen. Notwendig geworden seien diese Mannschaften nicht allein aufgrund fehlender Spieler, sondern auch durch die kürzlich geänderte Regel, dass es fortan Jahrgangsmannschaften sein müssten und nicht wie zuvor Spieler zweier Jahrgänge in einer Mannschaft spielen dürfen.

Bei Kindern sehr beliebt sei das Trampolinspringen, das man unter professioneller Anleitung und mit dem Ziel, in dieser Disziplin auch an Wettkämpfen teilnehmen zu können, ebenfalls im TSV ausüben könne. Die Sportler im Alter von sechs Jahren aufwärts lernten dabei die Grundlagen und Sprünge von der einfachen Hocke oder Sitz, über Rücken und Salto bis hin zum Doppelsalto und mehr.

Kraft und Ausdauer seien wichtige Voraussetzungen bei diesem Sport. Trainiert werde immer mittwochs zwischen 17.30 und 19.30 Uhr in der Wesersporthalle, Interessierte, mit oder ohne Erfahrung, seien jederzeit willkommen.

Wie Kuhlemann betont, werde im TSV aber nicht nur Wert auf eine intensive Jugendarbeit und -förderung gelegt, sondern auch im Bereich Seniorensport wolle man sich gut aufgestellt präsentieren: „Wir haben mit unserer Männersportgruppe ‚Silberrücken‘ eine Gruppe, die sich der Gesunderhaltung des gesamten Körpers verschrieben hat.“

Angeleitet wird der Männersport seit vier Jahren von Friedrich Arndt: „Wir machen Übungen für die Wirbelsäule, den Rücken, für den Bauch und die Beine, schulen das Gleichgewicht und stärken die Koordination.“ Der ganze Körper solle beweglich gehalten und die allgemeine Fitness verbessert werden.

Das Alter der 23 aktiven „Silberrücken“, von denen immer zwischen zwölf und 16 pro Trainingsabend (mittwochs von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Wesersporthalle) kämen, liege zwischen 55 und 81 Jahren. „Mir ist immer wichtig, dass die Abende abwechslungsreich gestaltet werden und man nicht weiß, was genau einen erwartet“, sagt Arndt.

Meistens würden die beiden Stunden in eine Stunde Gymnastik und eine weitere aufgeteilt, in der man dann beispielsweise Volleyball spiele. „Und im Sommer sind wir auch häufig draußen, spielen Boule oder Beach-Volleyball, gehen wandern oder fahren Fahrrad.“ Wer sich die Gruppe und ihre Aktivitäten einmal anschauen wolle, „kann jederzeit einfach bei uns vorbeischauen und probehalber mitmachen“, sagt Arndt.

Allgemeine Fitness

Wie es um die allgemeine Fitness bestellt sei, lasse sich beispielsweise auch mithilfe des Deutschen Sportabzeichens überprüfen, meint Kuhlemann: Kinder, Jugendliche und Erwachsene müssten dafür in verschiedenen Disziplinen antreten, um Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination bewerten zu lassen.

Um das Sportabzeichen Gold zu erhalten, müsse ein 16-jähriges Mädchen beispielsweise den Achthundertmeterlauf in maximal 3:25 Minuten absolvieren und einen 200 Gramm schweren Wurfball mindestens 32 Meter weit werfen.

„Wir haben bei uns im Verein mehrere Übungsleiter, die das Abzeichen abnehmen dürfen.“ Geplant sei für den Sommer, dass das Sportabzeichen auch im Rahmen der anstehenden Ferienpassaktion abgelegt werden könne, sowohl für Mitglieder als auch für Nichtmitglieder.

Mehr Informationen über den TSV Dörverden gibt es im Internet unter www.tsv-doerverden.de oder beim Vorsitzenden Markus Kuhlemann unter der Nummer 0 42 34 / 94 39 57.