Die Sportjournalisten Köster und Kirschneck vom Magazin 11 Freunde. (11 Freunde)

Beide meinen 11 Freunde, das Magazin für Fußballkultur aus Berlin. Seit dem Jahr 2000 bereichert es die hiesige Fußballszene mit großen Reportagen und Interviews jenseits von Tabellen und Statistiken. Vor allem aber besticht das Magazin durch seinen unschlagbaren Humor. Mit diesem gehen die beiden Sportjournalisten Jens Kirschneck und Philipp Köster seit vielen Jahren auf Lesereise und machen am Sonntag, 15. Dezember, ab 19 Uhr Halt in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck.

Bei der Lesung werden nicht nur die neuesten Beziehungen von Lothar Matthäus seziert, sondern auch das Wesen der deutschen Spielerfrau, angefangen von Angela Hässler bis Claudia Effenberg, nacherzählt. Auch die Kolumne von Günter Hetzer und seinen Kumpels Delle und Waldi, die jedes Heft abschließt, darf nicht fehlen. All das bringen die Redakteure Philipp Köster und Jens Kirschneck mit Texten und Filmen im Gepäck auf die Bühne.

Temporeich und immer auf Rasenhöhe erzählen die beiden Fußballfanatiker von Telefonaten mit Lothar Matthäus, Besuchen beim sonntäglichen Fußballfrühschoppen „Doppelpass“ und verregneten Auswärtsfahrten nach Rostock. Dazu gibt es rasante Filme von vergurkten Interviews am Spielfeldrand und popelnden Bundestrainern. Und sie haben dabei, wie der große Theoretiker Andreas Möller es einmal formulierte, „vom Feeling her ein gutes Gefühl“.

Tickets für die Lesung mit 11 Freunde am Sonntag, 15. Dezember, in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck sind im Internet unter www.stadthalle-ohz.de sowie beim OSTERHOLZER KREISBLATT, Bördestraße 9, in Osterholz-Scharmbeck, erhältlich.